Ministro de Agricultura presentó paquete de medidas para impulsar sector cafetero

Nuevas alternativas de financiación para los productores y mayores garantías para quienes participan en la comercialización del grano hacen parte del paquete de medidas anunciado por el Gobierno nacional durante la 90.ª Cumbre Cafetera, realizada en Cartagena.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, dio a conocer las iniciativas con las que busca atender las dificultades económicas de la actividad cafetera y ofrecer herramientas para mantener el flujo de recursos dentro de la cadena productiva.

Una de las propuestas contempla que el Fondo Agropecuario de Garantías respalde hasta el 80 % de los créditos otorgados a quienes compran café, así como las operaciones de anticipo de recursos. Según explicó el funcionario, este mecanismo busca reducir el riesgo financiero de los compradores y facilitar el acceso a financiación para las transacciones comerciales.

“De ahora en adelante, quien compre café, tome los créditos, anticipe y nosotros respaldamos hasta el 80 % a través del Fondo Agropecuario de Garantías. De tal manera que no tengan ningún riesgo por esa cartera”, manifestó el ministro.

El segundo componente está relacionado con las obligaciones financieras que tienen los caficultores. Para este propósito, Dangond anunció que se trabaja en una línea de crédito destinada a modificar las condiciones de los préstamos vigentes, mediante mayores plazos y ajustes en los pagos.

La intención, de acuerdo con lo expuesto por el jefe de la cartera agropecuaria, es permitir que los productores tengan cuotas más bajas y puedan disponer de recursos para continuar con sus actividades, sin que el peso de las deudas comprometa su capacidad económica.

“Establecer una línea de crédito para hacer reperfilamiento de la deuda cafetera, es decir, lo que nos pasó en pandemia, congelar amortizaciones y mandar los créditos a más largo plazo para que las cuotas sean más bajas y le podamos meter un tanque de oxígeno a la caja de los productores de café en Colombia”, explicó.

Las medidas fueron presentadas ante representantes del gremio cafetero en Cartagena, en medio de las discusiones sobre los costos de producción, las necesidades de financiación y los desafíos que enfrenta el sector para conservar su capacidad productiva y exportadora.