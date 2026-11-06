Más de 1.100 niños se han formado como defensores del agua y líderes ambientales

El programa cerró su edición 2026 con una jornada de celebración y reconocimiento en la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde se reunieron 100 estudiantes de los barrios Nelson Mandela, El Pozón y El Educador, quienes compartieron sus experiencias y aprendizajes mediante testimonios y presentaciones artísticas.

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Uno de los momentos destacados fue la presentación de una experiencia de cocreación artística desarrollada junto a la Fundación Mapache. En este proceso, estudiantes y líderes comunitarios participaron en el diseño de tres murales ambientales, utilizando el arte como herramienta para promover la conciencia ecológica y fortalecer el sentido de pertenencia por sus territorios.

Durante el encuentro también se reconoció el compromiso de los participantes, así como el acompañamiento de docentes, instituciones educativas y líderes comunitarios que hicieron posible el desarrollo de las actividades.

El gerente general de Aguas de Cartagena, John Montoya Cañas, señaló que la protección del agua no depende únicamente de la infraestructura y la disponibilidad del recurso, sino también del compromiso ciudadano.

El directivo destacó que formar niños como líderes ambientales permite llevar el mensaje del cuidado del agua hasta los hogares, colegios y comunidades. Además, hizo un llamado a rechazar las conexiones fraudulentas y la manipulación ilegal de las redes, prácticas que afectan la operación del sistema y perjudican a los usuarios.

Desde su creación en 2010, los Clubes Defensores del Agua han conformado 36 clubes y capacitado a 1.100 niños y niñas, con la participación de 20 instituciones educativas y 19 comunidades. Según el balance de la empresa, el programa ha alcanzado a 58.411 personas.