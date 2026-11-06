Madre de Tatiana Hernández pidió al presidente Abelardo ayuda para encontrar a su hija

A casi un año y siete meses de su desaparición en Cartagena, su madre, Lucy Díaz, hizo un nuevo llamado público al presidente Abelardo De la Espriella para pedirle ayuda y respaldo en la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

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Con un mensaje directo, la mujer expresó su preocupación por la falta de avances que, según denuncia, ha tenido el caso y pidió que se adopten nuevas medidas para esclarecer lo ocurrido con su hija.

“Presidente Abelardo, le pido de corazón que me brinde soporte”, manifestó Lucy Díaz, al señalar que la investigación se ha quedado en hipótesis y órdenes de policía judicial que, hasta ahora, no han permitido establecer el paradero de la joven.

Tatiana, estudiante de Medicina de 24 años, desapareció el 13 de abril de 2025, cuando realizaba sus prácticas de internado en el Hospital Naval de Cartagena. Desde entonces, su familia mantiene una búsqueda que ha trascendido las fronteras de la ciudad.

“Sabemos que está con vida, pero no sabemos en dónde está”, expresó su madre, quien espera que el mandatario les abra las puertas y contribuya a impulsar las labores investigativas.

A la incertidumbre se suman las llamadas extorsivas que, según relató la familia, han recibido de personas que aseguran conocer la ubicación de Tatiana y les exigen dinero a cambio de supuesta información sobre su paradero. La madre afirmó que estas promesas han resultado ser falsas.

El pasado 28 de octubre, familiares de personas desaparecidas también participaron en una marcha pacífica en Bogotá para visibilizar estos casos y exigir respuestas de las autoridades.

Mientras tanto, Lucy Díaz mantiene su petición: que la desaparición de su hija no quede en el olvido y que las investigaciones permitan conocer qué ocurrió con Tatiana.