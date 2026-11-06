Las ‘pintas novembrinas’ se tomaron Cartagena y dinamizaron los emprendimientos locales

Durante años, la tradición de las Fiestas de Independencia estuvo asociada con sacar del clóset la ropa más vieja para disfrutar del Bando, la maicena, la espuma y las jornadas de celebración en las calles. Sin embargo, esa costumbre ha comenzado a cambiar. Cada vez más cartageneros preparan sus atuendos con anticipación y buscan prendas y accesorios especiales para vivir noviembre con estilo y sentido de pertenencia.

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Esta transformación también abrió una oportunidad para los emprendimientos de moda de la ciudad, que encontraron en las Fiestas de Independencia una temporada para innovar, lanzar colecciones y conectar sus productos con las tradiciones locales.

Los colores de la bandera de Cartagena, los tonos neón, los brillos, la champeta y los personajes de la cultura popular se convirtieron en fuente de inspiración para las propuestas de Diana Padilla, Sofía Herrera y Dulce Gaviria, tres emprendedoras que apostaron por colecciones especiales para esta temporada.

La identidad cartagenera llegó a las prendas y accesorios

Diana Padilla, creadora de Diana Padilla Accesorios, lanzó su colección ‘Alma Cartagenera’, una propuesta que incluye aretes, collares, chokers, pulseras y porta celulares elaborados a mano, con referencias a los colores de la bandera y la energía de las festividades.

La emprendedora explicó que durante los últimos años ha notado un cambio en la manera en que hombres y mujeres se preparan para asistir a los eventos de noviembre, prestando mayor atención a sus combinaciones y accesorios.

Por su parte, la diseñadora Sofía Herrera presentó ‘Noviembre se viste de Cartagena’, una colección de prendas intervenidas manualmente, con brillos, flecos, flores y referencias a elementos tradicionales como la maicena, la espuma y el buscapié.

Sus diseños también incorporan guiños a la champeta y a figuras musicales como Joe Arroyo y Diomedes Díaz, con camisetas, blusas, pantalones personalizados y suéteres masculinos.

Otra de las propuestas es la de Dulce Gaviria, directora creativa de Ébanos, quien lanzó la cápsula ‘Siempre Festiva, Siempre Heroica’. Esta colección rinde homenaje a la creatividad popular femenina y a las mujeres que mantienen vivas las tradiciones de Cartagena.

Entre sus productos se encuentran camisetas estampadas, blusas en malla, bermudas, faldas en lino y pañoletas con ilustraciones inspiradas en manifestaciones culturales de la ciudad, como el Cabildo Vivo Itmina Fanti de Bocachica.

Las ventas aumentaron hasta un 80 %

Además de exaltar la identidad cartagenera, estas iniciativas comenzaron a reflejar resultados positivos en sus negocios.

Diana Padilla reportó un incremento aproximado del 70 % en sus ventas frente a sus periodos habituales. Entre los productos con mayor acogida se encuentran los aretes orquídeas y el choker Cartagena.

Sofía Herrera, por su parte, estima que sus ventas crecieron entre un 60 % y un 80 %, impulsadas por la aceptación de sus prendas personalizadas. Su colección también despertó interés fuera de Cartagena, con pedidos desde otras ciudades e incluso compradores internacionales.