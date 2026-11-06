Festival Jorge García Usta celebró 20 años impulsando el talento artístico

Cartagena vive dos días de arte, música y expresiones culturales con la celebración de los 20 años del Festival Jorge García Usta, un espacio que reconoce y promueve el talento de niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas oficiales de la ciudad.

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La programación comenzó este 5 de noviembre con la participación de 36 grupos artísticos de la Localidad 1 y de las zonas corregimentales e insulares, cuyos integrantes protagonizaron presentaciones de música, danza y otras manifestaciones culturales.

El encuentro, que se desarrolla durante el 5 y 6 de noviembre, se ha consolidado como un escenario para visibilizar las habilidades artísticas de los estudiantes y fortalecer los procesos culturales que se impulsan desde las instituciones educativas.

En esta edición conmemorativa, el festival destaca el papel del arte y la cultura en la formación integral de los jóvenes, así como su aporte a la construcción de identidad y al reconocimiento de las tradiciones de las comunidades cartageneras.

Con dos décadas de trayectoria, el Festival Jorge García Usta continúa abriendo espacios para que las nuevas generaciones expresen su creatividad, compartan sus talentos y encuentren en el arte una oportunidad de crecimiento.