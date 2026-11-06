Festival Brilla regresa a Bogotá este 26 de noviembre: conozca precios, fechas y ubicación

El Festival Brilla regresará a Bogotá con su séptima edición, que se realizará entre el 26 de noviembre de 2026 y el 11 de enero de 2027 en el Vive Claro Distrito Cultural, ubicado en la avenida La Esmeralda # 42-41. Será la tercera sede del evento en la capital, tras haber pasado por el Jardín Botánico y el campincito.

El tema central de este año es la historia de la Tierra y el papel de la polinización en el equilibrio de los ecosistemas, donde el recorrido tendrá aproximadamente un kilómetro y 19 estaciones temáticas, que irán desde paisajes de la Tierra primitiva y bosques prehistóricos con dinosaurios animatrónicos hasta universos florales habitados por polinizadores.

¿Qué habrá en el Festival Brilla 2026?

Entre los atractivos más grandes estarán una flor gigante de seis metros de altura, espacios con mariposas luminosas, cuevas de murciélagos, colibríes gigantes y campos de tulipanes, también habrá una colmena que podrá recorrerse por dentro, con una fábrica de miel interactiva que explica el trabajo de las abejas. Por último, el recorrido terminará entre girasoles iluminados.

El componente tecnológico incluirá proyecciones, holografía, videomapping, música, láseres y grandes estructuras, donde uno de los momentos centrales será Gaia, una representación de la Madre Tierra que busca transmitir un mensaje sobre la conexión entre las personas y el entorno natural.

La experiencia contará además con zonas gastronómicas, espacios para fotografías y la mascota Brillita. El recorrido es apto para todas las edades y permitirá el ingreso de mascotas, bajo las condiciones dadas por el evento.

El festival abrirá todos los días de 6:00 p. m. a 10:00 p. m., con excepción del 24 y el 31 de diciembre. Las entradas se venderán de manera virtual a través de la plataforma de Fever, y Ticketmaster apoyará la venta de forma presencial. Los precios varían según el día, la hora y la disponibilidad. La entrada general (11 años en adelante) va desde los $36.900 hasta los $48.900, y la de niños de 2 a 10 años, de $23.900 a $34.900.

La organización espera superar los 260.000 visitantes, frente a los más de 220.000 que asistieron en la edición del año pasado.