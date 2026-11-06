Exdirectivo universitario habría desviado dineros de estudiantes en Cartagena y terminó en la cárcel

Un presunto desvío de cerca de 90 millones de pesos pertenecientes a estudiantes de una reconocida universidad de Cartagena llevó ante la justicia a un exdirectivo de la institución y a otro particular, quienes deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Los procesados fueron identificados como Arnold Yunnai Campo Pérez, quien se desempeñaba como director administrativo del plantel académico, y Jhon Alexander Olivera Guevara. Según la investigación de la Fiscalía, ambos se habrían coordinado entre febrero y noviembre de 2024 para apropiarse de recursos que correspondían a saldos a favor de estudiantes.

Los dineros provenían de pagos realizados en exceso por concepto de matrículas, inscripciones, exámenes preparatorios y reintegros, entre otros servicios académicos. Al parecer, estas sumas no habían sido reclamadas por sus legítimos propietarios, situación que presuntamente habría sido aprovechada por los investigados.

De acuerdo con el ente acusador, para dar apariencia de legalidad a los movimientos financieros se habrían registrado pagos dobles, desembolsos sin soportes documentales y transferencias a cuentas de terceros.

Las labores de policía judicial, que incluyeron entrevistas y seguimientos bancarios, permitieron establecer que los estudiantes desconocían la existencia de las cuentas a las que eran enviados sus recursos.

La investigación señala que Olivera Guevara presuntamente gestionaba las cuentas de terceros que recibían las transferencias y posteriormente direccionaba los recursos a favor de Campo Pérez.

Ambos fueron imputados por el delito de hurto calificado agravado, cargo que no aceptaron. Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó que cumplieran medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.