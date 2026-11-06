Escritoras del Caribe presentes en la Feria del Libro de Pereira

El Caribe llega al Eje Cafetero. Esta semana llega a la Feria del Libro de Pereira una delegación de escritoras de la región a presentar sus novelas, crónicas y poemarios, y también una conversación sobre la identidad, el cuerpo y la memoria. Durante dos jornadas, sus voces ocuparán el Teatrino de la Muestra Editorial y los salones La Virginia, Belén de Umbría.

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Desde Barranquilla: Volver a casa y bailar con el dolor

El viernes 6 de noviembre, a las 12:00 m., la barranquillera Lianeth Rada lanzará en el Teatrino de la Muestra Editorial Volver a mí, su primera novela. Pereira es una de las paradas de #DeRegresoACasa, la gira con la que la autora recorre el país.

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A la 1:00 p. m., en el mismo escenario, Erika Montilla presentará Bailando con el dolor, un poemario que nombra la experiencia de sostener la herida del dolor físico y moverse con ella.

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Desde Palenque: Voces que no se alisan

La escritora palenquera Rosmery Armenteros Herrera tendrá doble presencia en la feria. A las 5:00 p. m. lanzará Azabache: crónicas de Antonia en el Salón La Virginia. A las 7:00 p. m. se unirá a Virginia Petro De León y Diana Vega en el Salón Principal 2 para el conversatorio Espirales de libertad: voces que no se alisan. Será un encuentro sobre el cabello, la identidad y las formas en que las mujeres negras del Caribe cuentan su historia en primera persona.

Una velada poética: desde Cartagena

El sábado 7 de noviembre, la mañana en el Salón Belén de Umbría estará dedicada a la poesía. A las 10:00 a. m., la escritora y gestora cultural cartagenera Mafe Piñeres lanzará Silencios de la huésped, su libro de poesía. A las 11:00 a. m., la poeta Martha Amor Olaya presentará No hay mar en el cielo, su cuarto libro. La autora ganó recientemente el Concurso de poesía Voces de Libertad y fue la única finalista colombiana en el Concurso L de Lírica, de España.

Un laberinto en Cartagena

A la 1:00 p. m., también en el Salón Belén de Umbría, la cartagenera Sara Porto presentará El laberinto del Topo, su segunda novela. Es un thriller psicológico ambientado en Cartagena con el que la autora consolida su trayectoria en el género.

Con su presencia en Pereira, las escritoras del Caribe tienden un puente entre el mar y el Eje Cafetero. Su paso por la feria confirma que la literatura de la región sigue ganando lectores y escenarios en todo el país.

Agenda

Viernes 6 de noviembre

12:00 m. | Lianeth Rada | Lanzamiento de Volver a mí | Teatrino, Muestra Editorial

1:00 p. m. | Erika Montilla | Lanzamiento de Bailando con el dolor | Teatrino, Muestra Editorial

5:00 p. m. | Rosmery Armenteros | Lanzamiento de Azabache: crónicas de Antonia | Salón La Virginia

7:00 p. m. | Rosmery Armenteros, Virginia Petro De León y Diana Vega | Conversatorio Espirales de libertad: voces que no se alisan | Salón Principal 2

Sábado 7 de noviembre

10:00 a. m. | Mafe Piñeres | Lanzamiento de Silencios de la huésped | Salón Belén de Umbría

11:00 a. m. | Martha Amor Olaya | Lanzamiento de No hay mar en el cielo | Salón Belén de Umbría