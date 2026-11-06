Enviaron a prisión a tres hombres en Cartagena y Turbaco

Uno de los procesados es Eduardo Luis Urueta Montes, conocido como alias ‘Koki’, quien presuntamente almacenaba armas y drogas para comercializarlas en los barrios Canapote, Torices, Paseo Bolívar y Daniel Lemaitre.

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Según las autoridades, el hombre debía cumplir una medida de aseguramiento domiciliaria en el barrio San Pedro Libertad. Sin embargo, presuntamente continuaba desarrollando actividades ilícitas.

Durante un allanamiento realizado el pasado 6 de octubre, la Policía encontró un arma de fuego, 15 cartuchos, 205 gramos de cocaína, 156 gramos de bazuco, teléfonos celulares y más de tres millones de pesos en efectivo.

Los otros dos procesados fueron identificados como Óscar Andrés Téllez Angulo y Giovanni Flórez Fuentes, quienes fueron capturados cuando se movilizaban por la carretera que comunica a Cartagena con Turbaco.

Durante un procedimiento de registro, los uniformados encontraron un revólver calibre 38 y municiones, sin que los ocupantes presentaran los documentos que acreditaran su autorización de porte.

Además, ambos hombres son señalados de presuntamente participar en atracos bajo la modalidad de ‘manada’ en diferentes sectores de Cartagena. Su captura se produjo después de una persecución policial.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, a Óscar Andrés Téllez le figuran 15 anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), principalmente por los delitos de hurto y porte ilegal de armas.

Los tres hombres fueron presentados ante jueces de control de garantías, que ordenaron su traslado a centros carcelarios mientras avanzan los procesos judiciales. Ninguno aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.