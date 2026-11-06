Entregan dos calles en Marialabaja, Bolívar y anuncian nuevas obras

La jornada, acompañada por la Banda 8 de Diciembre y el grupo de bullerengue Afro Tambó, reunió a familias, líderes comunitarios y representantes de la administración municipal, quienes acompañaron al mandatario departamental durante la entrega de las obras.

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Las nuevas calles fueron construidas en pavimento rígido, con andenes y bordillos, permitiendo mejorar el acceso a las viviendas y las condiciones de circulación para peatones y vehículos.

Durante el encuentro, Arana Padauí destacó el vínculo que mantiene con Marialabaja y aseguró que su administración continuará trabajando para llevar nuevas obras y oportunidades al municipio.

“La calidad humana de la gente de este pueblo no tiene rival. Si hay algo que hace rico a Marialabaja es su gente. Amo venir aquí porque ese calor humano se siente en cada metro que recorro, en cada calle que camino y en cada encuentro que tengo con ustedes”, expresó el gobernador.

Yamil Arana anuncia más inversiones

El mandatario departamental aprovechó su visita para anunciar nuevas inversiones en infraestructura vial para Marialabaja. Señaló que solicitará la adición de recursos al proyecto existente con el propósito de intervenir calles del centro del municipio, especialmente el entorno de la plaza principal.

Arana también reiteró su compromiso con la pavimentación de una vía en Puerto Santander y se refirió a los diferentes proyectos que avanzan en el municipio, entre ellos obras de acueducto, infraestructura vial, la construcción de un centro deportivo y las gestiones para hacer realidad el nuevo hospital de Marialabaja.

Sobre este último proyecto, explicó que espera contar con el respaldo del Gobierno nacional para obtener los recursos necesarios que permitan avanzar en su construcción.

El gobernador también reiteró su propósito de acercar la educación superior pública a Marialabaja, como parte de una visión de desarrollo que busca ampliar las oportunidades para los jóvenes del municipio.

“Yo no quiero ser alguien que pase por aquí y después le dé vergüenza volver porque no hizo nada por Marialabaja. Quiero que, cuando termine mi gobierno, pueda seguir mirándolos a los ojos y venir a compartir con ustedes porque habremos cumplido nuestras promesas”, afirmó.

Educación y deporte, parte de la agenda

La agenda de Yamil Arana en Marialabaja también incluyó una visita a la Institución Educativa Agroindustrial de Desarrollo Rural, sede Las Delicias, donde conoció las condiciones del plantel y verificó la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Durante el recorrido, el gobernador escuchó las necesidades de la comunidad educativa y asumió el compromiso de gestionar equipos de aire acondicionado y ventiladores para contribuir al bienestar de los estudiantes.

Posteriormente, visitó el centro deportivo que se construye en el municipio para verificar personalmente el avance de las obras.

El escenario contará con cancha sintética, cancha múltiple, salón de eventos, iluminación, camerinos, baños, parque y máquinas biosaludables, ampliando la oferta de espacios para la actividad física y la integración comunitaria.

Comunidad destaca las obras

Durante la entrega, habitantes y líderes de Las Delicias expresaron su satisfacción por las nuevas vías y agradecieron al gobernador por atender las necesidades del sector.

Francisca Cecilia Miranda Morales destacó el impacto de la intervención en la calle 7 y resaltó las nuevas condiciones de movilidad para las familias.

Por su parte, Yolimar Salgado Tamayo señaló que las obras representan un cambio significativo para la comunidad y especialmente para los estudiantes de la zona.

La alcaldesa de Marialabaja, Jenys Cristina Castro Pérez, también destacó la importancia de la inversión departamental y aseguró que las obras representan bienestar y mejores oportunidades para los habitantes.

“La pavimentación es más que una obra, es la dignificación de un pueblo y también la oportunidad de acceder a una educación de calidad. En nombre de la institución educativa, del barrio Las Delicias y de todo el municipio de Marialabaja, quiero agradecerle inmensamente, señor gobernador, por las obras que se están materializando en nuestro territorio”, manifestó.

A su turno, Irma Julio, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Las Delicias, agradeció al gobernador por atender una necesidad prioritaria de la comunidad y destacó especialmente el beneficio que las nuevas vías representan para los estudiantes y las familias.

Con la entrega de las calles 7 y 8, los anuncios de nuevas inversiones y el seguimiento a los proyectos de educación, deporte, salud, servicios públicos e infraestructura, Yamil Arana reafirmó en Marialabaja su apuesta por llevar obras y transformación a los diferentes sectores del municipio.