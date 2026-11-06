“El problema de UMayor es el rector”: alcalde de Cartagena Dumek Turbay

“El problema de la Universidad Mayor es el rector, no el alcalde”. Con esta afirmación, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, respondió a lo que considera “cuestionamientos imprecisos”sobre la asignación de recursos del Distrito para la vigencia 2027 hacia la universidad, y anunció su entera disposición de abrir un espacio de diálogo directo con los estudiantes de la institución, con el propósito de revisar sus necesidades y explorar nuevas fuentes de financiación, con el acompañamiento del concejal del Partido Alianza Verde, Armando Córdoba.

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El mandatario fue enfático en señalar que no existe falta de voluntad de su administración para respaldar a la Universidad Mayor de Cartagena, pero cuestionó la gestión del rector Juan Arraut y su disposición para construir una agenda conjunta con el Gobierno Distrital.

“Si el rector necesita a la Alcaldía, lo que tiene que hacer es sentarse conmigo, plantearme un plan, argumentarlo y decirme cómo quiere transformar la universidad. En casi tres años no he tenido la primera reunión en la que me explique qué universidad quiere construir. No puede estar escondido, mandando e instrumentalizando a los estudiantes o promoviendo que hagan ver mal al alcalde, como si a nosotros no nos interesara la educación superior pública”, manifestó Turbay.

El alcalde también puso sobre la mesa las cifras de los recursos de regalías destinados a la institución. Entre 2021 y 2026, el Distrito ha destinado $10.647 millones para fortalecer la educación superior pública a través de proyectos de la Universidad Mayor. De estos recursos, $4.041 millones fueron aprobados en junio de 2026 para la adecuación y dotación de ambientes de aprendizaje de la biblioteca, mientras que otros $6.605 millones siguen sin ejecutarse.

El alcalde también puso sobre la mesa las cifras de los recursos de regalías destinados a la institución. Entre 2021 y 2026, el Distrito ha destinado $10.647 millones al fortalecimiento de la educación superior pública a través de proyectos de la Universidad Mayor. De este total, $4.041 millones fueron aprobados en junio de 2026 para la adecuación y dotación de ambientes de aprendizaje de la biblioteca, mientras que los $6.605 millones restantes siguen sin ejecutarse.

“Tiene esos recursos a la orden, pero no sé si es por desinterés, arbitrariedad, inexperiencia o mala gestión que no los ha ejecutado, teniendo varios proyectos asignados en el capítulo de regalías del Plan de Desarrollo. Entonces, reitero, el problema de la institución es el rector”, afirmó Turbay.

A esto se suma que la Universidad tiene tres proyectos de inversión territorial viabilizados y registrados en el Banco de Proyectos del Distrito para 2026, por $3.205 millones, destinados a ampliar la oferta académica, apoyar el acceso y la permanencia estudiantil y mejorar la infraestructura de dos sedes. Sin embargo, según el seguimiento de la Secretaría de Planeación, estos proyectos registraban cero obligaciones presupuestales y cero por ciento de avance en obligaciones en el corte reportado.

“Si uno quiere de verdad a su universidad y tiene recursos disponibles, lo primero que debe hacer es contarles la verdad a los estudiantes. Hay $6.605 millones de regalías pendientes de aprobación de proyectos y otros recursos que ya están registrados para inversión. ¿Por qué no se formulan los proyectos y se ejecutan esos recursos? No puede ser que se promuevan protestas y una guerra sucia contra el alcalde en redes sociales mientras hay recursos disponibles que deben convertirse en beneficios para los estudiantes”, expresó.

En el mismo sentido, Turbay expuso que, según revela la Secretaría de Educación, prácticas de la Rectoría de UMayor han impedido que se destinen cientos de becas estudiantiles, lo que habría significado al menos $4 mil millones, entre otras decisiones que obstaculizan el fortalecimiento de la institución.

No hay reducción del presupuesto total de la universidad

El alcalde también pidió que la discusión presupuestal se dé con todas las cifras sobre la mesa y no únicamente a partir de la participación del Distrito en la financiación de la institución.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Planeación, la propuesta presupuestal de la Universidad Mayor para 2027 asciende a $36.041 millones, frente a los $29.022 millones de apropiación inicial aprobados para 2026. Esto representa un incremento de $7.019 millones, equivalente al 24,18 %.

La institución, además, cuenta con diferentes fuentes de financiación, entre ellas los aportes del Presupuesto General de la Nación, los recursos del Distrito y sus ingresos propios. De hecho, al 15 de septiembre de 2026, su presupuesto definitivo alcanzaba los $77.362 millones, un incremento del 166 % frente a la apropiación inicial de esa vigencia, principalmente por recursos nacionales e ingresos propios.

Para 2027, la Universidad estimó necesidades de inversión por $6.854 millones. Frente a esa solicitud, el panorama financiero contempla $6.605 millones en regalías disponibles para nuevos proyectos y $500 millones incluidos en la propuesta de inversión del Distrito. En conjunto, son $7.105 millones, es decir, $251 millones más que los recursos de inversión solicitados por la institución.

“Yo no gobierno pensando en una molestia o en que alguien dijo algo de mí. No me interesa entrar en esa discusión. Me interesa que los recursos que podamos destinar a la Universidad Mayor se ejecuten y lleguen directamente a los estudiantes, y no a un rector que es el verdadero problema. Si hay recursos, sepamos cómo se van a invertir y qué resultados vamos a obtener”, agregó el alcalde.

Diálogo directo con los estudiantes y revisión de nuevas fuentes de financiación

Turbay recordó que el presupuesto distrital para 2027 todavía no ha sido aprobado y que, por tanto, existe espacio para revisar alternativas de financiación que permitan fortalecer la oferta educativa de la institución.

En ese sentido, acogió una propuesta planteada por el concejal Armando Córdoba, relacionada con la posibilidad de destinar recursos del crédito público de $150 mil millones, que se debate en el Concejo, a la Universidad Mayor, y le pidió asumir la vocería para convocar a los estudiantes y construir una mesa de trabajo sin intermediación de la Rectoría.

“Armando Córdoba planteó algo importante: pensar en que, dentro del crédito, podamos fondear recursos para la Universidad Mayor. Y yo estoy de acuerdo. Armando, encárgate tú. Abramos un espacio de conversación con los estudiantes, sin el rector, y revisemos qué podemos hacer, qué recursos podemos determinar. Puede ser a través de una línea de crédito o de otras fuentes de financiación de la Alcaldía. Estamos dispuestos a discutir cómo consolidamos la oferta educativa que la ciudad necesita”, anunció.

Decisiones del rector han impedido becas, recursos y el fortalecimiento de la institución

La administración del alcalde Dumek Turbay ha entregado 6.600 becas universitarias a igual número de jóvenes de la ciudad, lo cual duplica la totalidad de becas entregadas durante el cuatrienio anterior, sin haber terminado aún el tercer año de gobierno.

El Distrito de Cartagena suscribió un convenio con la Universidad Mayor para permitir el uso de las instalaciones de las instituciones educativas de la ciudad, y potenciar, de esta forma, el programa Educación Superior en Tu Territorio del Gobierno Nacional. Con este convenio, que reitera la voluntad política del Distrito por avanzar en una mayor cobertura de educación superior en la ciudad, 1.034 jóvenes de Cartagena cursan carreras de educación posmedia en 11 colegios públicos de la ciudad.

No obstante, la Secretaría de Educación ha invitado reiteradamente a la Universidad Mayor a hacer parte del Sistema Becario del Distrito, que es administrado por el Icetex. “De hecho, desde el 2024 hemos reservado mínimo el 10 por ciento de los recursos de los fondos Bicentenario, que a 2026 habría significado al menos 4.000 millones de pesos, pero la administración de la universidad se ha abstenido de hacer uso tanto de las posibilidades como de los recursos”, reveló Alberto Martínez, secretario de Educación.

Y agregó: “En 2026 le pedimos puntualmente que presentara una propuesta para hacer uso de otros 6.000 millones de la U a tu localidad, pero debimos rechazarla porque era más costosa que la de universidades privadas”.

Solicitud al Ministerio de Educación para que intervenga en UMayor

El mandatario también solicitó al secretario de Educación, Alberto Martínez, acompañar este proceso y contribuir a identificar las necesidades concretas de los estudiantes y las alternativas que permitan atenderlas.

Finalmente, el alcalde anunció que interpondrá una queja para solicitar al Ministerio de Educación que revise e investigue la gestión del rector Juan Arraut frente a la ejecución de los recursos y el cumplimiento de las metas institucionales.

“Yo no puedo seguir permitiendo que me gradúen de enemigo de la Universidad Mayor cuando ni siquiera he tenido la primera reunión con el rector. Aquí hay una administración dispuesta a conversar, a revisar recursos y a construir soluciones. Mi invitación es a los estudiantes: sentémonos, revisemos las cifras y definamos juntos qué necesita la universidad. La educación superior pública de Cartagena merece resultados y los recursos deben traducirse en oportunidades para los jóvenes”, concluyó.