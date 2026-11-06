El content creator dominicano Mauricio López convierte la creatividad en profesión

Hoy es un oficio con clientes, presupuestos, entregables y resultados medibles. Pocos perfiles lo ilustran tan bien como el de Mauricio López, un dominicano de tan solo 25 años que en cinco años de carrera profesional ha trabajado con marcas multinacionales, ha formado parte del equipo creativo del fenómeno pop musical Mau y Ricky y ha creado una de las tendencias de baile más replicadas de TikTok, entre muchos otros logros impresionantes para un oficio en el que las métricas y las tendencias son el pan de cada día.

Su historia empieza lejos de las redes. Desde los 6 años, Mauricio actúo en obras de teatro y películas en su natal República Dominicana. En 2014, durante una audición para un proyecto cinematográfico, le hicieron una pregunta que en ese momento le pareció extraña: “¿Cuántos seguidores tienes?”. Allí entendió el peso que empezaban a tener las plataformas y abrió su primera cuenta.

El salto definitivo llegó en 2020. Durante la pandemia decidió enfocarse en las redes y empezó a ver crecer una comunidad que lo seguía. En 2021 ya trabajaba de forma profesional como creador independiente y, para darle bases sólidas a su vocación, decidió estudiar Relaciones Públicas, Publicidad y Comunicación aplicada en la prestigiosa Florida International University, donde se graduó en agosto de 2025.

La prueba más clara de que la creación de contenido es una profesión rentable está en quién paga por ella. Desde 2021, Mauricio ha colaborado con algunas de las marcas más reconocidas del mundo. Su recorrido con marcas comenzó en 2021 en República Dominicana, cuando Burger King lo convocó para promocionar el Veggie Whopper y la cerveza Modelo le confió una experiencia de delivery de marca en la ciudad de Santiago. Ese mismo año inició una colaboración con Gatorade que se extendió hasta 2022, cuando también participó en la campaña #LaTradicionMasDulce de la chocolatera Hershey’s.

Con el tiempo, su perfil atrajo a marcas de estilo de vida y de consumo premium. En 2023 creó contenido para las licoreras Dewar’s y luego comenzó a trabajar con Grey Goose en fotografía y video, una relación que se mantuvo durante 2024, año en que también produjo videos de entretenimiento para la reconocida cadena McDonald’s. En 2025 se sumó la marca de agua Dasani, para la que generó contenido en torno a la nueva presentación de su producto.

La invitación de la marca de cuidado personal AXE LATAM al Mundial, en julio de 2026, marcó un nuevo nivel: Mauricio creó contenido junto a colegas reconocidos de la industria como Jess Judith, Sebastien Andrade y Fernanda Giménez.

El 9 de diciembre de 2025, se dio el golpe de suerte que todos los creadores de contenido anhelan. Un video improvisado con su hermana al ritmo del tema musical”La Villa", de Ryan Castro y Kapo, dio origen a un trendque hoy suma 53,1 millones de visualizaciones en sus 11 videos originales. El fenómeno lo llevó a grabar el baile con los propios artistas.

Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, Mauricio formó parte de Why Club Records como creador de contenido de la agrupación venezolana Mau y Ricky. Allí vivió “uno de los momentos más demandantes” de su carrera: producir contenido en tiempo real durante la gira internacional del dúo, con campañas ligadas a sus presentaciones en Europa y América Latina. También estuvo a cargo de la mayor parte de la creación de contenido y la dirección creativa del lanzamiento del álbum RICKYYMAU, publicado en mayo de 2026, en lo que describe como “una de las estrategias más creativas de su carrera”. Hoy su cuenta de TikTok @mauriciolopez07 supera los 186.400 seguidores y acumula unos 12,4 millones de “me gusta”, mientras que en Instagram reúne más de 30.400 seguidores.

El trabajo de Mauricio reúne competencias que en una agencia tradicional se reparten entre varios departamentos: concepto creativo, guion, coreografía, actuación frente a cámara, grabación, edición, estrategia de audiencia y gestión de clientes. Es, en la práctica, publicista, productor y director creativo a la vez. Todo un asset dentro de cualquier organización, al poder reunir tantas cualidades productivas bajo su mismo rol.

Por eso defiende el oficio frente a quienes lo subestiman, y es un hecho de importancia vital, los creadores de contenido hoy por hoy dominan las estrategias publicitarias y de marketing y además mueven millones de dólares en la industria. “Muchas personas solo se enfocan en el resultado final, que es el contenido publicado, pero no saben el trabajo que hay detrás de cada video: desde la idea, el proceso de planificación hasta la grabación y la edición”, señala. Aunque él valora las métricas, no las convierte en su única medida: “Las estadísticas ayudan a entender la conexión que tuvo cada contenido, pero la creatividad y la autenticidad de cada creador tienen mucho más valor que un número”.

Tampoco cree en recetas mágicas para la viralidad. “No hay una fórmula exacta, pero sí hay cosas que hay que tener claras. En un momento en que estamos tan saturados de contenido, la autenticidad y entender a tu audiencia son dos claves”, asegura. Su proceso creativo nace de lo cotidiano: un recuerdo lejano, algo que le pasó ese mismo día, una canción que escuchó o una simple conversación con alguien. “Vivir y conectar con las personas te trae más creatividad de la que te puedes imaginar”, explica. Cuando llega una idea, la anota de inmediato y empieza a coordinar cómo convertirla en realidad, un método que combina la espontaneidad del artista con la disciplina de un profesional de la comunicación.

Sobre el futuro, es optimista. “Hoy hay muchas más oportunidades y mucho más acceso a todo lo que es la creación de contenido, y es una industria que seguirá evolucionando”, dice. Su consejo es el mismo que lo ha guiado desde el primer día: “Mantente auténtico a ti mismo, porque así es como encuentras a esas personas que conectarán contigo”.

Con una base en Miami, raíces dominicanas y una cartera que va de la industria musical a las grandes marcas de consumo, Mauricio López representa a una nueva generación de profesionales que ha convertido la creatividad digital en una carrera seria, rentable y con proyección global. Su meta, dice, es seguir creciendo y aportando ideas a la industria de la comunicación digital y si es con los números que lo han llevado al éxito seguro estará en la mira de muchos por largo tiempo.