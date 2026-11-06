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06 nov 2026 Actualizado 21:00

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DIMAR prevé lluvias y posibles tormentas eléctricas en Cartagena durante el fin de semana

El pronóstico contempla precipitaciones de distinta intensidad

Colprensa

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La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), advirtió sobre la posibilidad de lluvias en Cartagena durante este fin de semana, con precipitaciones de mayor intensidad previstas para el sábado 7 de noviembre.

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Según el pronóstico, para este viernes 6 de noviembre se esperan condiciones mayormente secas, aunque podrían presentarse lloviznas ocasionales hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 28 y 31 grados centígrados.

Sin embargo, el panorama cambiaría el sábado, cuando se prevén lluvias de variada intensidad durante el día y posibles tormentas ocasionales en horas de la noche. Los vientos alcanzarían velocidades de entre 10 y 15 kilómetros por hora, mientras que el oleaje se mantendría entre 0,4 y 0,6 metros.

Para el domingo 8 de noviembre, el CIOH pronosticó lluvias ligeras y dispersas durante la madrugada y la mañana, con una disminución de las precipitaciones hacia la tarde.

Ante estas condiciones, la DIMAR recomendó a la comunidad marítima y a la ciudadanía mantenerse informadas sobre los cambios meteorológicos y consultar los pronósticos oficiales, especialmente quienes realizan actividades en el mar.

La entidad también pidió seguir las recomendaciones de seguridad para prevenir incidentes y proteger la vida humana en las zonas marítimas y costeras.

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