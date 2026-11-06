Corregimientos en Cartagena respaldaron proyectos para construir y reconstruir sus colegios

Durante una audiencia pública en el Concejo Distrital, habitantes, docentes y representantes comunitarios solicitaron avanzar con las iniciativas que permitirían construir un nuevo megacolegio y reconstruir una institución educativa.

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La propuesta está contemplada en el Proyecto de Acuerdo 130, presentado por la Administración Distrital, que busca modificar el Plan de Desarrollo 2024-2027 para incluir estas obras en el capítulo de inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

Uno de los proyectos contempla la construcción de un megacolegio en La Boquilla, con una inversión superior a los $30.200 millones y capacidad para beneficiar a más de 1.000 estudiantes. La infraestructura tendría biblioteca, laboratorios, comedor, cancha múltiple y aulas climatizadas. Además, contaría con una propuesta etnoeducativa enfocada en áreas como turismo, gastronomía y actividades relacionadas con el mar.

Durante la audiencia, la rectora de la Institución Educativa de La Boquilla, Magaly de la Rosa Espinosa, expuso las dificultades que enfrentan actualmente los estudiantes por la falta de espacios adecuados para sus actividades académicas y recreativas.

En Santa Ana, isla de Barú, la iniciativa busca reconstruir integralmente la Institución Etnoeducativa, que tiene más de seis décadas de historia y atiende a cerca de 1.400 estudiantes. El proyecto contempla nuevas aulas, laboratorios, biblioteca, espacios deportivos y zonas recreativas.

Gilson Altamar, representante del Consejo Comunitario de Santa Ana, calificó la inversión como una oportunidad para responder a las necesidades históricas de la población y recordó las dificultades que enfrentan algunos estudiantes para recibir clases en condiciones adecuadas.

La iniciativa también recibió el respaldo de concejales de distintas bancadas, quienes destacaron la importancia de llevar inversión educativa a estos territorios. Sin embargo, durante la sesión también se planteó la necesidad de acompañar las obras con acciones para fortalecer la formación docente, los restaurantes escolares y la permanencia de los estudiantes en las aulas.

El proyecto continuará su trámite en el Concejo Distrital. Si recibe aprobación, la Administración podrá avanzar con los estudios, diseños y posteriores procesos de contratación para hacer realidad las dos intervenciones.