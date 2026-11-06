Concejales defienden la creación de una empresa 100 % pública para asumir servicios públicos

La creación de una Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena volvió al centro del debate en el Concejo Distrital. Durante una audiencia pública realizada este jueves 5 de noviembre, concejales, representantes gremiales, directivos empresariales y organizaciones ciudadanas expusieron sus posiciones sobre el Proyecto de Acuerdo 125 de 2026, que busca autorizar la constitución de una compañía con participación 100 % pública.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La iniciativa pretende que el Distrito tenga una nueva herramienta para intervenir en la prestación de servicios como acueducto, alcantarillado, aseo, energía y alumbrado público, especialmente en sectores donde persisten deficiencias de cobertura y atención.

Durante la discusión, el concejal Carlos Barrios defendió la propuesta y cuestionó el actual modelo de participación privada en los servicios públicos. Según explicó, la nueva empresa podría contar con recursos superiores a los $100.000 millones anuales provenientes de diferentes fuentes, entre ellas la administración del alumbrado público, subsidios y contribuciones.

Por su parte, la concejal Mónica Villalobos respaldó la creación de la compañía y cuestionó el funcionamiento de los operadores actuales. También anunció debates de control político y quejas ante la Superintendencia de Servicios Públicos por la prestación del servicio de aseo.

Sin embargo, la propuesta también recibió observaciones. Mónica Fadul, representante del Consejo Gremial de Bolívar, pidió claridad sobre la financiación, los estudios técnicos y el destino de los $40.000 millones de capital inicial previstos para 2027 y 2028. Además, planteó que el Distrito aproveche su participación del 50 % en Aguas de Cartagena para impulsar mejoras desde la estructura existente.

El gerente de Acuacar, John Montoya, defendió los resultados de los 31 años de operación de la empresa mixta y destacó inversiones superiores a los $600.000 millones, la ampliación de redes y el tratamiento del 100 % de las aguas residuales.

Trabajadores y comunidades también expresaron preocupaciones

Representantes sindicales solicitaron garantías de estabilidad laboral y continuidad de los beneficios convencionales para los más de 700 trabajadores directos y 2.000 indirectos de Acuacar.

Líderes comunitarios, por su parte, denunciaron rebosamientos de aguas residuales, interrupciones del servicio y dificultades de abastecimiento en sectores periféricos.

El concejal David Caballero pidió que la nueva compañía tenga un gobierno corporativo independiente y técnicamente preparado, mientras que Armando Córdoba solicitó aclaraciones sobre el manejo del alumbrado público.

Al cierre de la audiencia, la administración distrital manifestó que estudiará las observaciones presentadas. Los concejales ponentes anunciaron una reunión para el lunes siguiente, con el propósito de unificar la ponencia que será discutida en primer debate.

La iniciativa continúa su trámite en el Concejo y deberá superar las siguientes etapas antes de convertirse en acuerdo distrital.