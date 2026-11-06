Cartagena vivirá un domingo de diversión para niños y niñas en Nuevo Chambacú

Cartagena tendrá una nueva cita con la diversión y la recreación para la niñez en: *Domingo de Diversión en Chambacú*, evento liderado por la Administración Distrital, a través de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, que se realizará este domingo 8 de noviembre, a las 5:00 p.m. en el Nuevo Complejo Deportivo Chambacú 1.

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La jornada contará con inflables, shows musicales, pintucaritas, dulces y muchas sorpresas, en un espacio pensado para que niños y niñas disfruten, compartan y vivan una tarde recreativa junto a sus familias. Además, quienes deseen podrán asistir disfrazados de sus personajes favoritos y sumarse a la celebración.

“El sentir de nuestro alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, y de la Primera Dama, Liliana Majana, es que nuestros niños y niñas puedan disfrutar de su celebración de la niñez, como lo hemos venido haciendo cada año. Aunque las condiciones climáticas nos llevaron a reprogramar esta jornada prevista para octubre, mantenemos la ilusión de encontrarnos con las familias cartageneras y ofrecerles un espacio para jugar, compartir y disfrutar de una tarde llena de alegría en Nuevo Chambacú 1. Invitamos a las familias cartageneras a sumarse a esta jornada, venir con sus pequeños y disfrutar una tarde especial por y para ellos ”, expresó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

La jornada será gratuita para las familias cartageneras, que podrán disfrutar de toda la programación preparada para esta ocasión y compartir una tarde de recreación y entretenimiento junto a los más pequeños.