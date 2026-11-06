Cartagena se sumará al paro nacional del 19 de noviembre: CUT confirmó movilización

La convocatoria fue confirmada por Gil Alberto Falcón Prasca, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Bolívar, quien invitó a la ciudadanía a sumarse a las manifestaciones bajo la consigna ‘Todo el pueblo a las calles a protestar’.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La protesta busca expresar el rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella ante el Congreso. Según los sindicatos, la iniciativa contempla cambios tributarios que podrían afectar los ingresos de los trabajadores y la clase media.

Entre las principales preocupaciones mencionadas por los convocantes están los ajustes al IVA, los aportes al sistema de salud, el impuesto de renta y los posibles cambios en la estructura de las entidades públicas mediante facultades extraordinarias solicitadas por el Ejecutivo.