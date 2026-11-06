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06 nov 2026 Actualizado 02:33

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Cartagena se sumará al paro nacional del 19 de noviembre: CUT confirmó movilización

Sindicatos y organizaciones sociales protestarán contra el proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno

Nutrida marcha del día del Trabajo en Cartagena

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La convocatoria fue confirmada por Gil Alberto Falcón Prasca, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Bolívar, quien invitó a la ciudadanía a sumarse a las manifestaciones bajo la consigna ‘Todo el pueblo a las calles a protestar’.

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La protesta busca expresar el rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella ante el Congreso. Según los sindicatos, la iniciativa contempla cambios tributarios que podrían afectar los ingresos de los trabajadores y la clase media.

Entre las principales preocupaciones mencionadas por los convocantes están los ajustes al IVA, los aportes al sistema de salud, el impuesto de renta y los posibles cambios en la estructura de las entidades públicas mediante facultades extraordinarias solicitadas por el Ejecutivo.

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