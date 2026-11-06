Caribe Soul presentó ‘Mestiza’, una fusión de folclor y música electrónica grabada en Cartagena

La música y las raíces culturales del Caribe colombiano se encontraron en ‘Mestiza’, el nuevo sencillo del proyecto musical Caribe Soul, una propuesta que combina elementos del folclor costero con sonidos de la música electrónica contemporánea.

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La canción fue producida por el DJ cartagenero Andrés Maciá y cuenta con la participación del cantaor Mathieu Ruz y el percusionista Yeyo Vásquez, quienes aportan sus voces y ritmos a una composición que busca rendir homenaje al mestizaje cultural y a la identidad musical del litoral Caribe.

El lanzamiento también incluye un videoclip oficial grabado en diferentes calles y escenarios de Cartagena, bajo la dirección del realizador audiovisual Gabriel Lozano. La modelo Nathaly Fuentes protagoniza la producción, en la que se busca representar la fuerza, elegancia y esencia de la mujer caribeña.

Maciá, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria en la industria musical, ha desarrollado una carrera en escenarios nacionales e internacionales y ha compartido espacios con artistas como Carlos Vives, Fonseca, J Balvin y Maluma, además de reconocidos exponentes de la música electrónica.

Con ‘Mestiza’, el productor apuesta por conectar las raíces musicales del Caribe con nuevas tendencias sonoras, en una propuesta que busca acercar el folclor a otras generaciones y escenarios.

Tanto la canción como su videoclip oficial ya están disponibles en las plataformas digitales de música y en YouTube.