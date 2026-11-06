Cardique, Veolia y Fundación Ser Mejor unieron esfuerzos para impulsar gestión ambiental en Bolívar

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) formalizó una alianza de cooperación con Veolia Aseo Cartagena y la Fundación Ser Mejor para fortalecer la gestión ambiental en el norte y centro de Bolívar.

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El acuerdo busca desarrollar acciones conjuntas de educación y sensibilización ambiental, manejo integral de residuos sólidos y promoción de prácticas sostenibles en los territorios que hacen parte de la jurisdicción de Cardique.

Entre las iniciativas contempladas se encuentran la reducción de residuos, la separación en la fuente, el aprovechamiento de materiales reciclables y su transformación, así como la disposición final responsable. La alianza también apunta a promover modelos de economía circular y reducir los impactos de la contaminación sobre los ecosistemas.

El director general de Cardique, Ángelo Bacci Hernández, destacó que este acuerdo hace parte de la estrategia de la autoridad ambiental para sumar capacidades con empresas privadas y organizaciones sociales.

Según explicó, el trabajo articulado permitirá avanzar en la conservación, restauración y recuperación de los ecosistemas que enfrentan diferentes problemáticas ambientales en el territorio.

Por su parte, Yolanda González, gerente de Veolia Aseo Cartagena, señaló que la cooperación representa una oportunidad para impulsar la transformación ecológica, especialmente en la zona insular de Cartagena.

La alianza también busca fortalecer la participación ciudadana y generar mayor conciencia sobre la responsabilidad compartida en el cuidado del medio ambiente.