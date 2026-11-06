Capturado alias Carrito, en el sur de Bolívar, mano derecha del Frente Resistencia Guamocó

En desarrollo de una operación de acción ofensiva, la articulación de capacidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, el Batallón de Movilidad y Maniobra N.º 1, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional asestaron un golpe estratégico al grupo armado organizado ELN en la vereda Nueva Mina, municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar.

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La maniobra militar culminó con la captura de alias Carrito, actual cabecilla del Frente Resistencia Guamocó, responsable de las finanzas del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y hombre de confianza de alias Omar o Casinga, máximo cabecilla de dicha estructura armada.

Durante el desarrollo de la operación, las tropas incautaron un arma corta, 3 proveedores, 63 cartuchos, una granada de mano, 2 lingotes de oro fundido de 470 gramos y más de 233 millones de pesos en efectivo, así como 2 teléfonos celulares y 42 memorias USB.

El material incautado y el capturado quedaron a disposición de la Sijín, de la Policía Nacional de Antioquia, para su respectiva judicialización.

La captura de alias Carrito desarticula las redes de mando y control del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y fractura sus alianzas y coordinaciones operativas con el grupo armado organizado residual Subestructura 4, del Bloque Magdalena Medio.

Esto frena los planes de expansión territorial y las actividades delictivas en el área de incidencia, a la vez que representa una afectación directa al subsistema económico del ELN al interrumpir el flujo financiero proveniente de la extracción ilícita de minerales especialmente oro en el sur de Bolívar, recursos con los que la organización financia sus actividades criminales y el tráfico de armas. También debilita las dinámicas de desplazamiento forzado y confinamiento a las que eran sometidas las comunidades rurales.

Con este resultado, el Ejército Nacional reafirma su compromiso con la seguridad de los habitantes del nordeste antioqueño y sur bolivarenses.