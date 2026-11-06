Calamar, Bolívar, tendrá pista de patinaje de talla mundial

Una pista de patinaje de talla mundial, cuatro nuevas calles pavimentadas y obras de protección contra inundaciones hacen parte del paquete de inversiones que anunció el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, para continuar transformando a Calamar.

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Los anuncios fueron realizados tras una mesa técnica de trabajo con la alcaldesa del municipio, Yelitza Castellar, en la que se revisaron proyectos de infraestructura deportiva, movilidad y gestión del riesgo que beneficiarán a cientos de familias.

Uno de los anuncios más esperados fue la construcción de una moderna pista de patinaje, una obra que responde a una promesa hecha por el gobernador a los niños y jóvenes que practican esta disciplina en Calamar.

Arana confirmó que el proceso de licitación ya fue publicado en la plataforma Secop, un paso que acerca la construcción del escenario deportivo, que busca ofrecer mejores condiciones para la formación, entrenamiento y competencia de los nuevos talentos del patinaje en el municipio.

“A Calamar le siguen llegando noticias importantes. Además de la cancha de fútbol, de las calles que estamos pavimentando y de toda la recuperación del centro histórico, vamos con más obras, cumpliéndoles a los niños patinadores de este municipio”, expresó el gobernador.

Cuatro nuevas calles serán pavimentadas

Durante la jornada de trabajo, el gobernador también anunció la firma de un convenio con la Alcaldía de Calamar para transferir recursos destinados a la construcción de cuatro nuevas vías urbanas.

Las intervenciones se realizarán en las calles 19B, 20B, 30 y 31, entre la vía Oriental y la transversal, sectores que serán beneficiados con el mejoramiento de su infraestructura vial.

De acuerdo con la Gobernación, estas obras permitirán mejorar la movilidad, facilitar el acceso a diferentes sectores del municipio y contribuir a elevar las condiciones de vida de sus habitantes.

Barranca Vieja y El Yucal tendrán obras contra las inundaciones

Otro de los anuncios está relacionado con Barranca Vieja y El Yucal, comunidades que históricamente han enfrentado afectaciones durante las temporadas de crecientes e inundaciones.

El gobernador informó que en enero de 2027 comenzarán las obras de protección, como resultado de los compromisos establecidos con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Gobierno nacional.

Las intervenciones contemplan el despliegue de maquinaria y la ejecución de trabajos destinados a reducir el riesgo de inundaciones y brindar mayor protección a las familias de estos corregimientos.

Más inversiones para transformar a Calamar

La agenda de inversiones también incluye proyectos que ya se encuentran en marcha, entre ellos la cancha de fútbol, la pavimentación de calles y la recuperación del centro histórico, obras que hacen parte de la apuesta de la Administración departamental por fortalecer la infraestructura urbana y social de Calamar.

La alcaldesa Yelitza Castellar destacó el respaldo del gobernador Yamil Arana y agradeció las gestiones adelantadas para llevar nuevas inversiones al municipio y atender necesidades históricas de sus habitantes.

Con estos nuevos anuncios, la Gobernación de Bolívar busca consolidar una agenda de obras que combine deporte, movilidad, recuperación urbana y gestión del riesgo, con proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida de las comunidades de Calamar.