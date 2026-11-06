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06 nov 2026 Actualizado 03:17

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Buscan a tres hombres señalados de asaltar y golpear a un turista brasileño en Cartagena

El hecho habría ocurrido en el barrio Martínez Martelo

Foto tomada por testigo.

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Cartagena
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Un turista de nacionalidad brasileña habría sido víctima de un violento asalto en el barrio Martínez Martelo, en Cartagena, mientras realizaba un recorrido en taxi por la ciudad. Según versiones conocidas, tres hombres lo habrían golpeado y despojado de sus pertenencias.

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De acuerdo con testigos, el visitante salió posteriormente del lugar y no quiso entregar declaraciones sobre lo ocurrido. Entretanto, las autoridades adelantan labores para identificar a los presuntos responsables y esclarecer las circunstancias del hecho.

El caso vuelve a generar preocupación por la seguridad de los turistas que visitan la capital de Bolívar, especialmente por los delitos que involucran vehículos de servicio público como mecanismo para abordar a las víctimas.

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