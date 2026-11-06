Autoridad en Cartagena dispone plan especial de seguridad para visitantes

Cartagena puso en marcha un dispositivo especial de seguridad para acompañar las Fiestas de Independencia y proteger a residentes, turistas y visitantes durante las celebraciones que se extenderán hasta el 16 de noviembre.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El plan, anunciado por el alcalde Dumek Turbay, contempla la participación de más de 1.000 policías y 300 infantes de marina, quienes reforzarán la vigilancia en las tres localidades, los barrios y los principales escenarios de la agenda festiva.

La estrategia estará coordinada por la Secretaría del Interior, en articulación con Distriseguridad y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), mediante un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde el que se supervisarán las operaciones y se atenderán las situaciones que puedan presentarse.

El dispositivo contará con uniformados de investigación criminal, inteligencia, Infancia y Adolescencia, Carabineros, Gaula y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. También se utilizarán drones para monitorear corredores viales y espacios públicos con alta concentración de personas.

Uno de los operativos más importantes se concentrará en el Desfile de Independencia o Bando, que tendrá 600 uniformados distribuidos en cinco tramos de vigilancia a lo largo de Marbella, El Cabrero y la avenida Santander. El seguimiento se realizará desde la sala T2 de Tecnología e Información de Distriseguridad.

La administración distrital señaló que el propósito es mantener el orden público y garantizar que las familias puedan disfrutar de las actividades culturales y musicales en condiciones de seguridad.

La advertencia de Estados Unidos

En medio de los preparativos, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos que visiten Cartagena durante las fiestas. La advertencia señala posibles aumentos de hurtos, congestiones por cierres viales y la presencia de bloqueos no autorizados en algunas calles.

La Embajada recomendó evitar los sectores ubicados al oriente del Centro Comercial Caribe Plaza y, si es necesario transitar por esa zona, utilizar las vías principales y extremar las precauciones. También aconsejó evitar grandes aglomeraciones y no involucrarse en confrontaciones con participantes de las celebraciones.