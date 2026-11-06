Aseguraron a hombre señalado de asesinar a un joven tras una riña en La Esperanza

Un hecho de intolerancia terminó en tragedia en el barrio La Esperanza, en Cartagena. Un hombre de 24 años, identificado como Luis Alberto Villero Bocanegra, conocido con el alias de ‘Jeremy’, fue señalado por la Fiscalía como presunto responsable del homicidio de un joven de 21 años ocurrido el pasado 28 de junio.

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De acuerdo con la investigación, la situación se habría originado cuando la víctima, quien se encontraba en estado de embriaguez, lanzó una botella contra una motocicleta en la que se movilizaban dos personas. El objeto impactó al hombre que viajaba como parrillero.

Según los testimonios recopilados por la Fiscalía, minutos después los ocupantes de la motocicleta regresaron al lugar. En ese momento, Villero Bocanegra habría desenfundado un arma de fuego y disparado en cuatro oportunidades contra el joven.

Tras el ataque, los responsables huyeron del sitio, mientras que la víctima murió cuando era trasladada a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

La identificación del presunto agresor fue posible mediante el análisis de videos de cámaras de seguridad, reconocimientos fotográficos y otras actividades investigativas. Posteriormente, la Policía Nacional lo capturó el pasado 23 de octubre en el corregimiento de Pasacaballos, jurisdicción de Cartagena.

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.Un hecho de intolerancia terminó en tragedia en el barrio La Esperanza, en Cartagena. Un hombre de 24 años, identificado como Luis Alberto Villero Bocanegra, conocido con el alias de ‘Jeremy’, fue señalado por la Fiscalía como presunto responsable del homicidio de un joven de 21 años ocurrido el pasado 28 de junio.

De acuerdo con la investigación, la situación se habría originado cuando la víctima, quien se encontraba en estado de embriaguez, lanzó una botella contra una motocicleta en la que se movilizaban dos personas. El objeto impactó al hombre que viajaba como parrillero.

Según los testimonios recopilados por la Fiscalía, minutos después los ocupantes de la motocicleta regresaron al lugar. En ese momento, Villero Bocanegra habría desenfundado un arma de fuego y disparado en cuatro oportunidades contra el joven.

Tras el ataque, los responsables huyeron del sitio, mientras que la víctima murió cuando era trasladada a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

La identificación del presunto agresor fue posible mediante el análisis de videos de cámaras de seguridad, reconocimientos fotográficos y otras actividades investigativas. Posteriormente, la Policía Nacional lo capturó el pasado 23 de octubre en el corregimiento de Pasacaballos, jurisdicción de Cartagena.

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.