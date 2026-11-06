Afinia detectó conexiones ilegales de energía en Cartagena y otros municipios del Caribe

Afinia intensificó los operativos de inspección en la región Caribe para detectar conexiones irregulares y manipulaciones de medidores que impiden registrar el consumo real de energía. Según la compañía, estas prácticas generan pérdidas cercanas a los 140 millones de kilovatios hora (kWh) mensuales, equivalentes a la energía necesaria para abastecer durante 30 días a todo el departamento de Sucre.

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Entre los casos identificados recientemente figura un establecimiento comercial en el barrio El Country, en Cartagena, donde funciona un lavadero de vehículos y varios negocios de comidas rápidas. Durante una inspección, los técnicos encontraron una conexión instalada antes del equipo de medición, lo que presuntamente permitía consumir energía sin que quedara registrado todo el gasto.

De acuerdo con Afinia, el inmueble también acumula una deuda superior a los $280 millones con la empresa.

Las irregularidades no se limitaron a Cartagena. En San Bernardo del Viento, Córdoba, fue detectada una derivación de cable por fuera del sistema de medición en una discoteca y billar. La energía presuntamente dejada de facturar fue calculada en más de $8,6 millones, mientras que la deuda acumulada supera los $33,5 millones.

En Coveñas, Sucre, los operativos permitieron identificar una presunta conexión directa a un transformador en un inmueble destinado al alquiler de habitaciones. La energía no facturada se estimó en más de $7,4 millones y la deuda pendiente asciende a $34,2 millones.

La compañía advirtió que estas prácticas no solo representan pérdidas económicas, sino que también afectan la estabilidad del servicio y pueden provocar accidentes eléctricos, incendios y situaciones que ponen en riesgo a las comunidades.

Afinia anunció que los casos detectados serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones y se determinen las posibles sanciones. Estas conductas podrían configurar el delito de defraudación de fluidos, contemplado en el artículo 256 del Código Penal colombiano.