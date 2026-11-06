Aeropuerto Rafael Núñez y UNICEF reunieron a más de mil donantes en Cartagena

Un viaje por Cartagena también se convirtió en una oportunidad para ayudar a la niñez colombiana. A través de una alianza entre el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y UNICEF, 1.034 personas decidieron convertirse en donantes mensuales entre enero y septiembre de 2026.

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La iniciativa, que completa dos años de trabajo, busca aprovechar el paso de miles de viajeros por la terminal aérea para acercarlos a las necesidades de niñas, niños y adolescentes que requieren apoyo en Colombia.

Cada aporte se suma a los programas de UNICEF en áreas como salud, nutrición, educación, acceso al agua potable, saneamiento y protección de la infancia.

El impacto de estas contribuciones también se refleja en ayudas concretas. Según las proyecciones de la organización a un año, los recursos recaudados equivalen aproximadamente a 8.000 filtros de agua, 4.600 kits de higiene y la dotación de tres aulas temporales para apoyar a la niñez afectada por el terremoto en Colombia.

La temporada de mitad de año fue especialmente significativa: entre julio y agosto se sumaron cerca de 300 nuevos donantes, impulsados por el aumento del flujo de pasajeros.

“Convertir nuestra terminal aérea en un espacio de solidaridad y recaudación es un paso estratégico para generar un impacto positivo, real y directo en las comunidades más vulnerables”, expresó Shirley Orrego, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de OINAC.

Por su parte, Fabio Murillo, oficial de Recaudación de Fondos de UNICEF Colombia, destacó que esta alianza ha permitido convertir encuentros cotidianos en compromisos con la infancia.