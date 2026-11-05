Turbaco entregó 100 pines gratuitos para facilitar el ingreso de jóvenes a la Unicartagena

Cien jóvenes de Turbaco recibieron pines gratuitos de inscripción para postularse a los programas académicos de la Universidad de Cartagena, como parte de una estrategia de la Alcaldía que busca facilitar el acceso a la educación superior.

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La iniciativa, denominada “Tu puntaje es tu acceso”, reconoce el desempeño de estudiantes destacados en las Pruebas Saber 11 y busca convertir sus resultados académicos en oportunidades para continuar su formación profesional.

Durante la entrega, la alcaldesa Claudia Espinosa Puello destacó que el beneficio representa una oportunidad para que más jóvenes puedan avanzar en sus proyectos de vida.

“Hoy estamos entregando mucho más que 100 PINES de inscripción; estamos entregando 100 oportunidades para que nuestros jóvenes continúen construyendo sus proyectos de vida”, expresó la mandataria.

La jornada contó con la participación del secretario de Educación municipal, Fredys Antonio Cardona Figueroa, rectores de instituciones educativas oficiales y representantes de la Universidad de Cartagena, quienes orientaron a los beneficiarios sobre el proceso de inscripción y los programas académicos disponibles.

Con esta entrega, la Administración municipal busca reducir una de las barreras económicas que enfrentan algunos estudiantes al momento de iniciar su proceso de ingreso a la universidad.