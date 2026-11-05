Tres hombres fueron enviados a prisión por hurtos violentos en Bolívar

Tres hombres señalados de participar en hurtos violentos contra siete personas fueron enviados a centros carcelarios por decisión de jueces de control de garantías en Cartagena, tras las investigaciones adelantadas por la Fiscalía.

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Uno de los casos involucra a Richard Junior Castro Terán, quien habría ingresado armado a un supermercado del barrio 13 de Junio el pasado 20 de octubre. Según la investigación, intimidó a tres clientes para quitarles sus pertenencias y amenazó al cajero para que entregara el dinero de las ventas.

Tras el hecho, la Policía lo capturó en una vivienda donde presuntamente se escondía. Durante el procedimiento le encontraron un arma de fuego sin permiso de porte, además de relojes, celulares, cadenas y dinero que sería producto del hurto.

En otro caso, Dilan José Giraldo Cardales habría interceptado, junto con otra persona, a dos mujeres que se movilizaban en motocicleta por la vía entre Pasacaballos y la isla de Barú. Las víctimas fueron amenazadas con un arma de fuego para que entregaran sus pertenencias. Posteriormente, la Policía ubicó al señalado y recuperó los celulares presuntamente robados.

El tercer proceso corresponde a Juan José Rojas Esquiaqui, quien habría intentado arrebatarle el bolso a una mujer desde una motocicleta en el barrio Las Palmeras, el pasado 3 de noviembre. Durante el forcejeo, la víctima fue arrastrada varios metros. La alerta de ciudadanos permitió la intervención de las autoridades y la detención del señalado.

La Fiscalía imputó a los tres hombres, de acuerdo con sus presuntas responsabilidades, delitos relacionados con hurto calificado y agravado, tentativa de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Ninguno aceptó los cargos.