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05 nov 2026 Actualizado 23:33

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Tenemos expectativa por respaldo del Gobierno frente a seguridad energética: CEO de Dodona

Nelsy Barreto, habló en la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía que se realiza en Cartagena

Foto: Caracol Radio.

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Cartagena es escenario de la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, un encuentro que reúne hasta 6 de noviembre a representantes del Gobierno, empresas, gremios y academia para debatir sobre el futuro energético de Colombia.

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En este espacio, Nelsy Barreto, CEO de la compañía Dodona, se refirió al presente que tiene el sector, los cambios que podría generar la llegada del nuevo mandatario nacional Abelardo de la Espriella, y la amenaza que supone para los colombianos una deficiencia en el suministro de energéticos importantes como el gas.

“No solo Dodona sino todos los que estamos en esta cumbre petrolera venimos con un optimismo y con una expectativa muy alta con este nuevo Gobierno, para ver, y entender, cual solución se le va a dar a la crisis energética que está enfrentando el país. Importante saber cómo nos respaldarán en el tema de seguridad energética”, manifestó la empresaria.

Así mismo, dijo que el territorio nacional posee reservas de gas que no se han aprovechado, reservas de petróleo, y que se está importando el gas al 300%. “Ese costo lo estamos pagando todos y el Estado es el que se tiene que comprometer a hacer los proyectos de inversión importantes”, agregó la CEO de Dodona.

Por su parte, y en el marco del evento, la compañía colombiana con su División Oil & Gas, presentó soluciones para el transporte y almacenamiento de hidrocarburos.

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