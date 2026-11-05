Medellín tendrá más de 42 talleres gratuitos de inteligencia artificial
La programación de INMERXIA se desarrollará del 9 al 13 de noviembre en el C4TA, comuna 13. Habrá actividades sobre automatización, marketing digital, creación de contenido dirigidas a personas de todos los niveles.
Medellín, Antioquia
Más de 42 talleres gratuitos sobre inteligencia artificial se realizarán en Medellín como parte de la agenda académica de INMERXIA, un espacio que busca acercar estas herramientas a ciudadanos, emprendedores y empresas.
La programación incluye actividades de nivel básico, intermedio y avanzado, en las que los participantes podrán aprender sobre automatización de procesos, creación de aplicaciones, análisis de datos, estrategias legales con inteligencia artificial y storytelling audiovisual.
Entre las actividades destacadas se encuentran el taller 10 horas menos de trabajo a la semana: IA aplicada a tu negocio desde cero, de 9:00 a 10:10 a. m.; Marketing digital impulsado por IA, de 10:20 a 11:30 a. m.; y Cinematic AI: crea escenas que parecen de película, de 11:40 a. m. a 1:00 p. m., todos en la sala 3.
La creación de sistemas con agentes de IA fortalecerá las estrategias digitales de los negocios
También se ofrecerán espacios sobre inteligencia artificial aplicada a las ventas, la generación de contenido, la gestión empresarial y la creación de sistemas con agentes de IA para fortalecer las estrategias digitales de los negocios.
Las actividades estarán orientadas por expertos, emprendedores y profesionales de diferentes sectores, quienes compartirán herramientas y conocimientos para aplicar la inteligencia artificial en situaciones reales.
Los talleres se realizarán en diferentes salas y horarios, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en el C4TA, Ciudadela para la Cuarta Revolución, ubicada en la comuna 13 de Medellín.
La participación será gratuita. Los interesados pueden consultar la programación completa e inscribirse en los talleres de su interés a través de los canales oficiales de INMERXIA.