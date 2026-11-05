Jovanna Villamizar ganó el título Mini Belleza Folklore Internacional 2026 en República Dominicana

El talento y la representación cultural de Cartagena llegaron hasta República Dominicana. Jovanna Villamizar Marrugo, una niña cartagenera de 9 años, fue coronada como Mini Belleza Folklore Internacional 2026, durante el concurso Belleza Primavera Internacional, realizado en Punta Cana.

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La pequeña representó a Colombia en una competencia que reunió a más de 30 niñas y jóvenes de distintas delegaciones del continente. Durante seis días participó en pruebas de talento, pasarela, baile, compañerismo e integración, dentro de la categoría Cultura.

Su desempeño también le permitió obtener el reconocimiento Miss Elegancia, una distinción que destacó su vestuario y desenvolvimiento en los diferentes escenarios del certamen.

Jovanna es estudiante de cuarto grado de básica primaria y hace parte de la escuela de danza Bailarte, donde fortalece sus habilidades artísticas. A sus 9 años, ya cuenta con experiencia en reinados y eventos relacionados con el modelaje y la belleza infantil.

La conquista de los dos títulos representa un nuevo reconocimiento para la pequeña, su familia y la delegación colombiana que participó en el encuentro internacional.

Tras su participación en Punta Cana, Jovanna tiene previsto entregar la corona de Niña Colombia Model International 2026 a su sucesora durante un evento que se realizará en Bucaramanga en febrero de 2027.