Javier Julio Bejarano inició trámite para aspirar por firmas a la Alcaldía de Cartagena

Javier Julio Bejarano dio el primer paso para buscar la Alcaldía de Cartagena como candidato independiente. El pasado miércoles 4 de noviembre, un comité inscriptor radicó ante la Registraduría Nacional la solicitud para constituir el grupo significativo de ciudadanos “Por Cartagena, Nuestro Momento es Ahora”, con el que pretende respaldar su aspiración mediante firmas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El trámite se presentó cinco meses después de que Bejarano renunciara a su curul en el Concejo de Cartagena y al partido MAIS, colectividad en la que desarrolló parte de su trayectoria política.

La solicitud todavía está pendiente de respuesta por parte de la Registraduría. Si resulta procedente y se cumplen los requisitos legales, el comité podrá iniciar la recolección de apoyos ciudadanos para respaldar la eventual inscripción de su candidatura a las elecciones de octubre de 2027.

El exconcejal aseguró que su propuesta busca convocar a distintos sectores de la ciudad alrededor de problemas como la inseguridad y el costo de vida.

“Los cartageneros enfrentan problemas que no distinguen ideologías: el altísimo costo de vida y la inseguridad que no los deja vivir tranquilos”, expresó el comité inscriptor al presentar la iniciativa.

Bejarano, por su parte, sostuvo que la ciudad debe garantizar mejores condiciones para sus habitantes y que los derechos de la ciudadanía no deben entenderse como favores de los gobernantes.

“Queremos que ahora nuestra ciudad también nos ame y cuide a nosotros”, manifestó el vocero del comité.

¿Quién es Javier Julio Bejarano?

Nacido en el barrio Santa María de Cartagena, Bejarano fue concejal entre 2020 y 2026. Según su balance de gestión, durante ese periodo solicitó más de 50 debates de control político, presentó 30 proyectos de acuerdo y logró la aprobación de ocho.

Es docente universitario y cuenta con especializaciones en Gerencia de Proyectos y Gestión Pública, además de una maestría en el área de tecnologías de la información. También fue jugador de la selección Bolívar de baloncesto y preselección Colombia.

Por ahora, su aspiración se encuentra en una etapa inicial: la conformación del grupo ciudadano y la autorización para avanzar en la recolección de firmas.