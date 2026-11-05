Gaula Bolívar advierte incremento de modalidad de falso secuestro.

Mientras los campesinos madrugan a ordeñar las vacas, alimentar el ganado y trabajar la tierra, hay delincuentes que buscan quitarles, mediante una llamada telefónica, lo que han conseguido durante años de sacrificio. Pero en las fincas de Bolívar no están solos. Hasta esos rincones del campo está llegando el GAULA de la Policía Nacional para enseñarles a reconocer las trampas de los extorsionistas y evitar que el miedo termine costándoles sus ahorros.

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Con las botas puestas y recorriendo caminos rurales, los uniformados adelantan una ofensiva preventiva que busca proteger el patrimonio de los productores agropecuarios. La estrategia, liderada por el capitán Michael Comba, comandante del GAULA en Bolívar, tiene como prioridad acercarse a quienes viven lejos de los cascos urbanos y pueden convertirse en blanco de las amenazas criminales.

En estas visitas, los policías se sientan a conversar con administradores, trabajadores y propietarios de haciendas. Les explican cómo actúan los delincuentes, escuchan sus preocupaciones y les recuerdan que cuentan con una institución dispuesta a orientarlos cuando reciban una llamada sospechosa.

Una de las principales advertencias está relacionada con el falso secuestro. Los responsables se comunican con empleados de los predios, se hacen pasar por integrantes de grupos armados ilegales y, mediante amenazas, les hacen creer que están rodeados. Después contactan a sus familiares o patrones para exigir dinero a cambio de una liberación que, en realidad, no tiene que producirse porque nunca hubo una retención.

El GAULA busca adelantarse a estas maniobras mediante la información y el contacto directo con las comunidades. Su propósito es que ninguna familia entregue el fruto de su trabajo sin antes verificar lo sucedido y acudir a las autoridades. La prevención se convierte así en una herramienta fundamental para enfrentar la extorsión.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de mantener una presencia cercana en los sectores productivos del departamento. “Nuestros hombres del GAULA están llegando hasta las fincas porque sabemos cuánto esfuerzo hay detrás de cada cosecha y de cada animal que crían nuestros campesinos. No vamos a permitir que los delincuentes se aprovechen de su tranquilidad. Queremos que confíen en su Policía, que denuncien y que tengan la certeza de que cuentan con nuestro acompañamiento”, señaló.

Durante las jornadas también se insiste en no suministrar información privada a desconocidos, evitar pagos ante exigencias intimidantes y establecer comunicación directa con la persona supuestamente secuestrada. Los especialistas recuerdan que una denuncia a tiempo puede impedir que una amenaza telefónica se convierta en una pérdida económica para toda una familia.

La campaña continuará llevando el mensaje “Yo no pago, yo denuncio” a las comunidades rurales de Bolívar. El GAULA invita a ganaderos, agricultores y trabajadores del campo a comunicarse con la línea gratuita 165, disponible para atender casos de secuestro y extorsión. Porque la seguridad también se construye entre potreros, caminos y parcelas, allí donde la Policía Nacional trabaja para que quienes viven de la tierra puedan hacerlo sin miedo.