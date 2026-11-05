Estos son algunos golpes de las autoridades que aceleraron la desintegración del frente 36

Medellín

Caracol Radio publicó hace pocos días que el frente 36 de las disidencias de alias Calarcá como estructura se había desintegrado; algunos cabecillas decidieron actuar por cuenta propia y otros se adhirieron al frente 4 de alias Jhin Fiera. En ese momento se había manifestado que la alianza de Primo Gay con el Clan del Golfo y la relación de los mandos con alias “Chejo” jefe del 36, habría deteriorado la relación, ocasionando la implosión.

Pero no solo la convivencia interna fue la causante; los golpes de la fuerza pública contra ese frente habrían acelerado la desintegración. Según algunos datos recopilados sobre las acciones ofensivas del ejército en apoyo con la fiscalía, se reportó el abatimiento de algunos integrantes durante el 2026.

En el mes de mayo del mismo año, en la población de Briceño fueron abatidos tres integrantes, entre ellos, alias “Flor”, quien era la pareja sentimental de alias Macho Viejo, quien para la época era uno de los principales cabecillas del grupo y hoy con el Clan del Golfo. En ese mismo operativo quedó herido alias Chala, hoy capturado y señalado del crimen del periodista Mateo Pérez en esa misma población del Norte de Antioquia.

Uno de los otros golpes contundentes fue el de alias Lobo detenido en la vereda La Paulina de Valdivia junto a su pareja sentimental cuando celebraban el cumpleaños en la madrugada del 5 de octubre. Era uno de los principales cabecillas de ese rente.

A esto se suma la muerte en operaciones militares de alias Huevo y la captura de alias Jair o Sebastián en Gómez Plata; ese día liberaron a cuatro personas que estaban secuestradas. Esto fue reportado el pasado 19 de septiembre de 2026.

También en Gómez Plata se realizó la captura de Gustavo y alias Gisela, también del frente 36, pero el 10 de octubre.

Solo este año las autoridades, como el ejército, han sacado de circulación a más de 30 personas entre sometidos, capturados y abatidos. Todo esto habría debilitado el grupo guerrillero.

Incautaciones que debilitaron el accionar armado

En Briceño, epicentro de acciones armadas ilegales durante el 2025 y 2026 por la confrontación entre el frente 5, que lideró Primo Gay, y el Clan del Golfo, también se han reportado importantes incautaciones; solo en esa población se ubicaron y destruyeron más de media tonelada de explosivos.

En otras poblaciones también del Norte de Antioquia se le incautaron más de 10 mil cartuchos de diferentes calibres, 140 proveedores, más de 75 armas de fuego, entre ellos morteros, ametralladoras, fusiles y pistolas.