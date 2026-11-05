Dos hombres fueron condenados a 19 y 17 años de prisión por abuso sexual de menores

El primer caso ocurrió en el barrio Chile, donde un hombre de 48 años abusó sexualmente de su sobrina, hija de su hermano. Según la investigación, las agresiones comenzaron en 2018, cuando la niña tenía 7 años, y se prolongaron hasta que cumplió 9.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre aprovechaba las visitas de la menor a su vivienda, donde supuestamente la ayudaba con sus tareas escolares, para cometer los abusos. La situación fue advertida después de que profesores del colegio notaran cambios en el comportamiento de la niña. Por estos hechos, el procesado recibió una condena de 19 años de prisión.

El segundo caso involucra a un hombre de 61 años, quien fue condenado a 17 años de cárcel por agredir sexualmente a una menor que residía en su vivienda, ubicada en el barrio Loma Fresca.

Las pruebas presentadas por el ente investigador permitieron establecer que el hombre habría cometido las agresiones en al menos dos oportunidades, cuando se encontraba a solas con la niña. Los hechos terminaron en diciembre de 2016, cuando fue capturado mientras agredía a la víctima.

Ambos procesos fueron adelantados por fiscales del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), que demostraron la responsabilidad de los dos hombres por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.