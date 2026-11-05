DATT y Argos recrearon siniestros viales en Cartagena para alertar sobre imprudencias al volante

Una maniobra imprudente, una motocicleta en el punto ciego de un vehículo pesado y la falta de casco fueron los elementos de dos recreaciones de siniestros viales realizadas en Cartagena. La jornada, liderada por el DATT con el apoyo de Argos, buscó mostrar a los ciudadanos las consecuencias que pueden tener las decisiones irresponsables en las vías.

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Las actividades se desarrollaron en la zona industrial de Mamonal, frente al antiguo peaje de Copetran, y en Chambacú, cerca del Parque Espíritu del Manglar, como parte de las acciones de prevención previas a las Fiestas de la Independencia.

En una de las escenificaciones, una motocicleta con dos ocupantes intentó adelantar por el costado derecho a un camión mixer de Argos mientras este realizaba una maniobra de ingreso. La moto terminó dentro de uno de los puntos ciegos del vehículo y se produjo una colisión simulada.

La representación mostró a la acompañante como víctima fatal por no llevar casco, mientras que el conductor resultó con lesiones de consideración. También se utilizaron latas de cerveza para advertir sobre los peligros de conducir después de consumir alcohol.

“Detrás de cada decisión irresponsable en la vía puede haber una vida en riesgo y una familia que termina enfrentando una tragedia”, manifestó José Ricaurte, director del DATT, quien insistió en la importancia de usar casco, respetar los puntos ciegos y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.