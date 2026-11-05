Comunidades de Bolívar rescataron sus memorias en festival audiovisual

Las historias que durante años permanecieron sin contarse encontraron un espacio para ser escuchadas en El Carmen de Bolívar. Durante la edición 15 del Festival Audiovisual de los Montes de María (FAMMA), líderes y organizaciones comunitarias compartieron sus experiencias en procesos de memoria histórica y defensa de los derechos humanos.

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El encuentro incluyó el foro de cierre del proceso pedagógico y de formación en archivos de derechos humanos del proyecto Paz con Memoria en el departamento de Bolívar, ejecutado por Ayuda en Acción.

Durante la jornada, representantes de distintos municipios expusieron los aprendizajes construidos alrededor de la preservación de archivos, la narración de historias comunitarias y la transmisión de las memorias a las nuevas generaciones.

Julieth Ospino, lideresa de Mahates, destacó el impacto que ha tenido este proceso en su comunidad.

“En nuestro territorio no se hablaba de memoria y gracias a este proceso hemos podido contar lo que no habíamos contado, y recordar para no repetir lo que vivimos”, expresó.

Luis Enrique Bohórquez, líder de la vereda Songó, también resaltó el papel de los jóvenes en esta tarea: “Ustedes los jóvenes son los preservadores de la memoria de nuestros territorios”.

El espacio permitió socializar los avances de la formación de narradores de memoria y el manejo de archivos de derechos humanos, procesos desarrollados con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) como socio estratégico. También se presentaron experiencias de cocreación audiovisual impulsadas por la Corporación Colectiva de Comunicaciones Montes de María Línea 21.