Ciudadanos respaldaron crédito de $150 mil millones para financiar obras

Representantes de comunidades, organizaciones sociales y del sector de la construcción expresaron su respaldo al proyecto de crédito público por hasta $150 mil millones que la Alcaldía de Cartagena presentó ante el Concejo Distrital para financiar diferentes obras de infraestructura.

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Las opiniones fueron compartidas durante la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 129 de 2026, espacio en el que también participaron los secretarios de Hacienda y Planeación, quienes explicaron el alcance de la operación financiera y las inversiones previstas.

Entre las intervenciones estuvo la de Edwin Gómez, presidente electo de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena, quien solicitó la aprobación del crédito al considerar que permitiría atender necesidades relacionadas con el acceso al agua potable, el saneamiento básico y los drenajes pluviales.

También se pronunció Luiyis Torres, presidente del Consejo Comunitario de Barú, quien manifestó que estos recursos podrían contribuir a garantizar el suministro de agua potable para los habitantes de este territorio.

Por su parte, Irvin Pérez, gerente de Camacol Bolívar, expresó su respaldo a la iniciativa y planteó la importancia de priorizar las inversiones destinadas a ampliar la cobertura del servicio de agua potable en la ciudad.

¿En qué se invertirían los $150 mil millones?

De acuerdo con la presentación de la Secretaría de Planeación, el proyecto contempla cuatro líneas principales de inversión:

Drenajes pluviales: intervención de canales priorizados mediante el revestimiento en concreto de aproximadamente 6.829 metros lineales.

Acueducto Zona Norte: construcción de la conducción de agua desde Turbaco hacia este sector de Cartagena.

Agua potable en Barú: expansión del servicio de acueducto en Barú Pueblo.

Mejoramiento de vivienda: intervención de 1.000 viviendas en 16 barrios y sectores de la ciudad.

Durante la audiencia, el secretario de Hacienda, Haroldo Fortich, explicó los componentes financieros de la operación de crédito, mientras que el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, detalló las obras contempladas y su alcance.

El concejal David Caballero también se refirió al impacto social de las inversiones, especialmente en materia de acceso al agua y mejoramiento de vivienda. A su vez, los concejales Carlos Barrios y Luz Marina destacaron la importancia de las iniciativas para la infraestructura de la ciudad.

El Proyecto de Acuerdo 129 de 2026 continuará su trámite en el Concejo Distrital, corporación que deberá decidir si autoriza al Distrito a gestionar el crédito público por hasta $150 mil millones.