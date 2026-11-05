Capturaron en María La Baja a hombre señalado de abusar de una niña de 13 años

Consejo de Estado acogió apelación de Procuraduría en pro de derechos de comunidad en María La Baja

Un hombre señalado de presuntamente cometer un delito sexual contra una niña de 13 años fue capturado por unidades de la Policía Nacional en zona rural de María La Baja, Bolívar.

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El operativo fue adelantado por integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), quienes hicieron efectiva una orden judicial contra el hombre, luego de ubicarlo en la vereda Sucesión.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la orden de captura había sido expedida el 18 de junio de 2026 por el Juzgado Promiscuo Municipal de María La Baja. El investigado es señalado del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, por hechos que habrían ocurrido en octubre de 2025, cuando la víctima tenía 13 años.

Según la información recopilada durante la investigación, el hombre presuntamente habría aprovechado la cercanía y la confianza que mantenía con la menor para cometer los hechos, en circunstancias en las que no habría supervisión inmediata sobre ella.

Tras conocer la situación, las autoridades adelantaron las labores investigativas que permitieron establecer su posible participación y obtener la orden judicial para materializar la captura.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, reiteró el llamado a padres de familia y cuidadores para fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes, mantener una comunicación cercana con ellos y denunciar oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo su integridad.

La Policía informó que el capturado no registra anotaciones judiciales previas en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). Tras el procedimiento, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar su situación jurídica.