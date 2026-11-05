Cámara de Comercio reunió a empresarios y expertos internacionales en Innova Latam 2026

Con un llamado a convertir las ideas en decisiones concretas, la Cámara de Comercio de Cartagena inauguró este jueves 5 de noviembre la séptima edición de Innova Latam 2026, un encuentro que reúne en el Hotel Estelar a empresarios, líderes y expertos de distintos países para hablar sobre los desafíos de la innovación.

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Durante la apertura, Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la entidad, invitó a los participantes a compartir experiencias, reconocer los errores y encontrar soluciones que puedan aplicar en sus organizaciones.

“Preguntemos por lo que funcionó, por lo que hubo que corregir y por las decisiones difíciles que hicieron posible cada avance”, expresó Piña, quien planteó el encuentro como una oportunidad para que cada asistente salga con un próximo paso definido para su empresa.

La inteligencia artificial también ocupó un lugar central en la jornada. La dirigente gremial destacó que esta tecnología amplía las posibilidades de las organizaciones, pero advirtió que su aprovechamiento requiere liderazgo, criterio y equipos preparados para adaptarse a nuevas formas de trabajo.

“Innovar también nos exige hacer mejores preguntas, escuchar a nuestros equipos y dar espacio para probar, aprender y corregir”, afirmó.

La agenda de Innova Latam 2026 aborda temas como inteligencia artificial aplicada a las empresas, desarrollo del talento y articulación entre estrategia, innovación y tecnología.

El evento es organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena junto con IXL Center, Colsubsidio y el Global Innovation Management Institute (GIMI), con la dirección estratégica de Spot Latam.

Uno de los anuncios destacados de esta edición es la realización de los GIMI Innovation Awards, reconocimientos internacionales que, según los organizadores, llegan por primera vez a América Latina.