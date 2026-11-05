Belleza, música y tradición: la Plaza de la Aduana se alista para el Desfile en Traje de Baño 2026

Cartagena continúa con el desarrollo de la agenda festiva en el marco de La Fiesta que Nos Une y la conmemoración de su Independencia. Este viernes 6 de noviembre el turno es para uno de los eventos más esperados por los cartageneros: el Desfile en Traje de Baño de las candidatas al Reinado Popular.

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El evento se realizará en la histórica Plaza de la Aduana a partir de las 7:00 de la noche, escenario en el que las participantes y la Reina Popular de las Fiestas de Independencia, Faylin Rodríguez, ofrecerán una puesta en escena que resalta la danza, la gracia y la riqueza patrimonial del Distrito. De igual forma, realizarán su tradicional pasarela en traje de baño.

La velada musical estará a cargo de reconocidos artistas locales que pondrán a gozar a los asistentes, entre los que se destacan Jerau, Byordi y Kevin Florez.

Desde el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) se hace una invitación especial a la ciudadanía para que asista y disfrute de este espacio pensado para la integración comunitaria. La entrada es libre hasta completar aforo.