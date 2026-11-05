Avanza la construcción de cinco colegios y la reconstrucción del INEM

La Alcaldía reportó un avance general del 82,95 % en la construcción de cinco nuevos colegios y la reconstrucción integral del INEM José Manuel Rodríguez Torices, iniciativas que representan una inversión superior a los $209 mil millones.

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Durante una jornada de inspección denominada ‘Colegiatón’, el alcalde Dumek Turbay recorrió las obras de las instituciones educativas de Ciudadela La Paz, Parque Heredia y Antonio José de Sucre, en compañía de las secretarías de Infraestructura y Educación. El recorrido también incluyó el INEM, donde se desarrolla una intervención que beneficiará a más de 5.000 estudiantes.

Según el Distrito, los cinco nuevos planteles y la reconstrucción del INEM hacen parte de una apuesta de infraestructura educativa que supera los $500 mil millones durante el periodo 2024-2026. En total, la administración reportó una inversión de $502.236 millones en este sector.

“Entre los cinco nuevos colegios y la reconstrucción del INEM, hemos invertido más de $209 mil millones, casi el doble de lo que cuesta la construcción de todas las fases del Gran Malecón del Mar”, manifestó el alcalde Dumek Turbay durante la jornada.