Armada incautó 405 kilos de cocaína ocultos en un contenedor en Cartagena

Un nuevo golpe contra el narcotráfico se registró en Cartagena, luego de que unidades de la Armada Nacional, en coordinación con la Policía Antinarcóticos, incautaran 405 kilogramos de clorhidrato de cocaína que estaban ocultos en un contenedor de la Sociedad Portuaria.

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El hallazgo se produjo durante labores de inspección y control a bordo de un buque mercante que tenía como destino la isla de Malta. Durante el procedimiento, las autoridades encontraron 17 bultos que contenían paquetes rectangulares con una sustancia sospechosa.

Trasladado el material al Centro de Policía Antinarcóticos, se realizó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), que confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína. En total, fueron contabilizados 405 paquetes, cuyo valor en el mercado ilegal superaría los 22 millones de dólares.

De acuerdo con la Armada, con esta incautación se evitó que más de un millón de dosis de estupefacientes llegaran a las redes de distribución, además de afectar las finanzas de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

El material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.