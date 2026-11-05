Alcaldía obtuvo el primer lugar nacional por sus buenas prácticas regulatorias

La Alcaldía de Cartagena obtuvo el primer lugar en la categoría de Análisis de Impacto Normativo (AIN) en el ámbito territorial, durante el Concurso de Mejora Normativa organizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

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El reconocimiento destaca el trabajo del Distrito en la implementación de herramientas que permiten evaluar los efectos de las regulaciones antes de su expedición, con el propósito de que las decisiones administrativas respondan a las necesidades de la ciudadanía y eviten generar obstáculos innecesarios para los sectores productivos.

El concurso evaluó aspectos como el rigor técnico de los análisis, la participación ciudadana y la claridad en la justificación de las decisiones regulatorias. Cartagena se destacó entre las entidades territoriales participantes por las prácticas implementadas en esta materia.

Milton José Pereira, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, señaló que este reconocimiento refleja el trabajo del equipo de la administración para modernizar los procesos institucionales.

El funcionario explicó que el Análisis de Impacto Normativo permite tomar decisiones basadas en evidencia y anticipar las posibles consecuencias de las normas que expide la administración.

Con este resultado, Cartagena se posiciona como referente territorial en la aplicación de herramientas de mejora normativa, mientras la administración distrital plantea continuar avanzando en la simplificación de trámites, la innovación regulatoria y el fortalecimiento de sus procesos administrativos.