Adultos mayores de Turbaco viven una fiesta novembrina llena de alegría y tradicional

En un ambiente lleno de alegría, música, baile y fraternidad, la Alcaldía Municipal de Turbaco brindó una especial jornada de integración a sus adultos mayores, con motivo de las fiestas novembrinas, en las instalaciones de la Fundación AISAAM (Fundación de Asistencia Integral Solidaria al Adulto Mayor).

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La actividad reunió a los adultos mayores del Centro de Vida Eugenia Arrázola y a los residentes del hogar geriátrico, quienes compartieron una experiencia inolvidable cargada de entusiasmo, diversión y bienestar.

Durante la jornada, disfrutaron de una variada programación recreativa que incluyó baile, espuma, ejercicios físicos, rumbaterapia y un delicioso almuerzo, en un espacio pensado para fortalecer los lazos de amistad, promover la integración social y brindar momentos de felicidad.

“Nuestros adultos mayores merecen todo nuestro amor, respeto y atención. Son personas que han entregado gran parte de sus vidas a sus familias y a nuestra sociedad, y hoy tenemos la responsabilidad de retribuirles con acciones que les permitan sentirse queridos, valorados y felices. Desde nuestra administración seguiremos trabajando para garantizarles espacios de bienestar, integración y alegría, porque ellos son prioridad para nosotros”, sostuvo la mandataria.

Esta jornada se convirtió en una oportunidad para compartir experiencias, fortalecer la convivencia y recordar la importancia de brindar atención integral a los adultos mayores, promoviendo su participación activa en la vida comunitaria.