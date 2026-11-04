Zipacoa dejó atrás los caminos de barro con 360 metros pavimento

Los días de barro y las dificultades para llegar a clases comienzan a quedar atrás en Zipacoa, corregimiento de Villanueva. Allí, la Gobernación de Bolívar inauguró 360 metros de placa huella que mejoran la movilidad de más de 400 familias.

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La intervención fue ejecutada a través del programa Compi, una estrategia que promueve el trabajo conjunto entre la Administración departamental y las comunidades para desarrollar obras de infraestructura en los territorios.

Uno de los cambios más importantes se refleja en la vida de los estudiantes de la Institución Educativa de Zipacoa, quienes ya no tendrán que buscar caminos alternativos para llegar a clases durante las temporadas de lluvia.

“Estamos alegres porque ya no iremos al colegio con los pies llenos de barro”, expresó Iisis Jaramillo, estudiante del plantel, al agradecer la intervención.

Para Angelina Orozco, quien lleva más de 50 años viviendo en el corregimiento, la obra representa una transformación esperada durante décadas. “Esto es progreso y calidad de vida. Por eso le damos las gracias al gobernador Yamil porque hacía años que pedíamos su intervención”, manifestó.

Durante la inauguración, el gobernador Yamil Arana explicó que la obra contó con una inversión superior a los 300 millones de pesos y destacó que, mediante el modelo de trabajo comunitario, se optimizaron los recursos públicos.

“Si la hubiéramos contratado como lo hacemos regularmente, hubiéramos gastado creo que más de mil millones”, señaló el mandatario, quien también recordó que Zipacoa fue una comunidad afectada por la violencia.

Arana anunció, además, que las obras para llevar agua potable a las viviendas ya están en marcha y aseguró que espera dejar el servicio en funcionamiento antes de terminar su periodo de gobierno.