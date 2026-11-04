Violentaron una capilla y se llevaron algunos objetos religiosos en San Pedro de los Milagros

San pedro de los Milagros- Antioquia

La parroquia El Señor de los Milagros denunció que la sede religiosa ubicada en la vereda El Espinal fue víctima de un hurto y daños en las puertas y rejas que protegían los objetos que allí permanecen.

Según el reporte de las autoridades, el párroco denunció que el pasado fin de semana fueron dañadas las chapas de las puertas. Además, dañaron una malla para ingresar a la capilla de donde se llevaron, entre otros objetos, un misal (libro litúrgico de la Iglesia católica que contiene las ceremonias, oraciones, rúbricas y normas necesarias para la celebración de la Santa Misa). Además de algunos objetos de la cocina.

Lo que le preocupa a la diócesis de Santa Rosa de Osos es que este libro sea utilizado para actividades de sacrilegio. Ante esta situación que es rechazada por la Iglesia católica, la parroquia emitió un comunicado: “Atentar contra estos espacios es desconocer el valor espiritual y comunitario que representan para quienes encuentran en ellos un lugar para el encuentro con Dios y la fraternidad. Por ello, hacemos un llamado a la conciencia colectiva, al respeto mutuo y al cuidado de los bienes que pertenecen a la comunidad y están destinados al servicio de todos”

También solicitaron a la comunidad informar a las autoridades cualquier información que permita recuperar los elementos hurtados, además de identificar a los responsables

Cabe recalcar que estos daños y el hurto no fueron denunciados de manera formal ante las autoridades; sin embargo, y pese a ello, la policía se encuentra adelantando las pesquisas necesarias para capturar a los responsables.