Taxistas piden investigar irregularidades tras muerte de miembro de la ‘Cuadrilla del Alcalde’

Miembro de la ‘Cuadrilla del Alcalde’ falleció en siniestro vial en Cartagena

La muerte de Alfonso José Barrios Parra, trabajador de la cuadrilla de aseo de la Alcaldía de Cartagena, generó un pronunciamiento del Sindicato de Conductores de Taxis de Cartagena (Sincontaxcar), que pidió investigar las presuntas irregularidades del vehículo involucrado en el accidente ocurrido cerca del túnel de Crespo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A través de un comunicado, la organización expresó sus condolencias a los familiares de Barrios, de 33 años, y manifestó preocupación por la documentación del taxi de placas TEQ-662 y la acreditación legal de su conductor para prestar el servicio público.

El sindicato solicitó a la Fiscalía y al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) adelantar las investigaciones y los estudios técnicos necesarios para establecer las circunstancias del siniestro y determinar posibles responsabilidades.

El accidente ocurrió el lunes 2 de noviembre, cuando Alfonso Barrios realizaba labores de limpieza en el sector del Malecón del Mar. Según la información preliminar, el taxi lo arrolló y posteriormente chocó contra un camión estacionado. El trabajador murió en el lugar.

Además de pedir claridad sobre lo ocurrido, Sincontaxcar propuso crear una mesa de trabajo con las autoridades, empresas, propietarios y conductores para fortalecer los controles y promover estrategias de educación y seguridad vial.

“Salvar vidas como conductores es nuestra misión”, expresó la organización al cerrar su pronunciamiento.