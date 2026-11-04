Soprano mexicana Belén Marín compartirá su experiencia con jóvenes músicos en Cartagena

Los jóvenes talentos de Cartagena tendrán la oportunidad de aprender de una voz internacional de la música lírica. La soprano mexicana Belén Marín llegará este miércoles 4 de noviembre a la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (UNIBAC) para compartir su trayectoria y experiencia en un conversatorio gratuito.

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El encuentro, llamado Una voz, una experiencia, un encuentro, comenzará a las 3:00 de la tarde y estará dirigido a estudiantes de música, cantantes, docentes y amantes de la ópera.

Durante la jornada, Marín hablará sobre su formación artística, su paso por el Estudio de la Ópera de Bellas Artes de México y los retos que ha enfrentado en su carrera. También responderá preguntas sobre preparación para concursos, audiciones, selección de repertorio y desarrollo profesional.

La artista mexicana obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli 2025 y actualmente es cantante titular del Estudio de la Ópera de Bellas Artes 2026.

Este encuentro será la antesala de su presentación junto a la Orquesta Sinfónica de Bolívar, programada para el jueves 5 de noviembre, a las 7:00 p. m., en el Teatro Adolfo Mejía, como parte de la conmemoración de los 50 años de la Ópera de Colombia.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, destacó que estos espacios permiten acercar a los artistas locales a experiencias internacionales y fortalecer la formación musical en Cartagena.

La entrada al conversatorio será gratuita, hasta completar el aforo de UNIBAC.