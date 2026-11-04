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04 nov 2026 Actualizado 09:40

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Sin vida fue hallado anciano que había desaparecido en Cartagena

Autoridades investigan un aparente suicidio

Sin vida fue hallado anciano que había desaparecido en Cartagena

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Unidades de la Policía Nacional tratan de establecer si se trata de un suicidio la muerte del Administrador de Empresas y Mercadotecnista William Demetrio Caraballo Vega de 70 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado en inmediaciones del Puente Román.

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Caraballo Vega se encontraba desaparecido desde la mañana del martes. Había salido del barrio Andalucía y no había regresado.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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